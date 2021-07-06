Мнение: Вопрос к анонистам, хамящим мне здесь.

Моя двоюродная сестра хочет, чтобы я по возвращению в Рязань провожал и забирал её ребёнка из школы, потому что ей самой из-за работы некогда. И тут возникает один очень неудобный вопрос к моим врагам. Вы всё пишете, какой я ниибический псих, моральный урод и тэ дэ и тэ пэ. Так как же ОНА-ТО за тридцать лет, что меня знает, не разглядела, какой я псих, раз готова МНЕ доверить ребёнка? Или, может, вы, страшно сказать, всё-таки насвистели насчёт того, что я якобы псих? Как тогда, когда обещали, что меня выгонят из универа и посадят в психушку (кстати, не раскроете заодно тайну, почему же всё-таки не выгнали и не посадили, чтобы два раза не вставать?)? Так это что же, получается, вы, которые меня столько во лжи и мошенничестве обвиняли, – и вдруг сами лжецами оказались?! 0_0 “В природе происходит что-то непонятное, видать, Апокалипсис уже близок!” 0_0

(А вообще, хорошо, что бы хоть ЗДЕСЬ мне навредить не можете, гады. Хотя вы уже посиропили мне везде, где только могли, даже с друзьями в соцсетях поссорили и из “Микрофона” пытались выжить. Но уж до моей сестры вам не добраться, сволочи, хрен вам в грызло, чтобы стоя не качались!)

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