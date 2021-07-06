 

Волкова оштрафовали за акцию с фонариками

06.07.2021, 17:22, Новости дня
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Бывшего руководителя организации «Штабы Навального» (признана экстремистской в России) Леонида Волкова оштрафовали за организацию несанкционированной акции «с фонариками», сообщили в Головинском суде Москвы.

«Суд признал Волкова Л. М. виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей», – цитирует сообщение суда ТАСС.

В своем Twitter он сообщил, что его оштрафовали за акцию с фонариками, которая проходила в Москве в феврале.

Напомним, Волков организовал акцию протеста, в ходе которой участники выходили во двор, включали фонарики на телефонах и поднимали их вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.



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