Священников РПЦ могут лишить неприкосновенности

Партия КПРФ намерена внести в Государственную Думу законопроект о лишении неприкосновенности священников РПЦ.

Депутаты рассчитывают сделать это уже в новом созыве, после парламентских выборов в сентябре.

Согласно действующим законам, представители “социально значимых” религиозных организаций не могут быть привлечены к административной ответственности, а к уголовной привлекаются только с разрешения церковного органа власти – епархии или патриархата.

По данным источников газеты “Ведомости”, отказ от церковного иммунитета станет одним из ключевых пунктов в программе КПРФ на парламентских выборах. В церкви к этой инициативе отнеслись негативно – в синодальном отделе по связям с общественностью назвали её “продолжением нападок со стороны безбожников”.

– Идея направлена, очевидно, против самих нравственных основ нашего общества и принципов государственности. Если у молодёжи взращивать мысль, что священнослужитель – такой же смертный, такой же подлежащий преследованию со стороны закона, как и все остальные, то само собой, что его авторитет упадёт и к его словам будут меньше прислушиваться. Именно этого таким законом и добиваются, – заявили в пресс-службе РПЦ МП.

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