 

В Донецкой области будут судить “министра торговли и промышленности ДНР”

06.07.2021, 16:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители завершили заочное расследование в отношении 49-летнего жителя города Родинское.

“Досудебное расследование установило, что с 2019 года мужчина занимал должность так называемого заместителя министра промышленности и торговли “ДНР” оккупационной администрации в Донецкой области, а впоследствии – “министра промышленности и торговли ДНР”. Находясь на указанной должности, правонарушитель организовывает лицензирование новых разработок и модернизации военной техники, оружия и боеприпасов к нему для нужд оккупационной администрации в Донецкой области”, – говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в Селидовский городской суд Донецкой области.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Apple выпустит новый iPhone со сгибаемым экраном

19.03 / Германия выступила за общеевропейские санкции против Беларуси

14.12 / Белковский: Путин хочет, чтобы Евросоюз договорился с ним о транзите власти в Беларуси

20.01 / В РФ создают многоразовый метановый двигатель для ракет

17.11 / В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia

24.02 / Тихановская: Сейчас я понимаю, что страной правит узурпатор, но у меня никогда не возникало мысли восстать против этого. Это психология повиновения

26.10 / Офис Зеленского назвал условия проведения выборов в неподконтрольном Донбассе

06.08 / США выразили соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

07.07 / Партия Прилепина предложила провести референдумы о присоединении ДНР и ЛНР

16.05 / Шмыгаль заявил, что министры должны лучше понимать ситуацию в регионах Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика