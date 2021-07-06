В Украине снимают художественный фильм о Джемилеве “Кислородная станция” – Госкино
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“До октября 2021 года в Украине будут продолжаться съемки полнометражного игрового фильма режиссера Ивана Тимченко “Кислородная станция”. Лента, которая создается при поддержке Госкино, посвящена переломному эпизоду в жизни лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева”, – говорится в сообщении.
Премьера картины запланирована на 2022 год.
Сюжет фильма рассказывает о событиях 1980 года в российской Якутии, где отбывавший ссылку Джемилев работал на кислородной станции: наполнял кислородом ржавые баллоны и катил их на причал.
Работа над картиной началась пять лет назад, ее сценарист – Михаил Брыных.
Авторы отмечают, что фильм – о любви и о сильной внутренней свободе.
В ролях – Борис Орлов (исполняет роль Джемилева), Кристина Дейлик, Виктор Полторацкий, Василий Кухарский, Эдем Ибадуллаев и другие. Режиссер – Иван Тимченко, композитор – Джун Мияке из Японии.
“Еспресо” отмечает, что съемки фильма проходят в Киеве, съемочная группа отправится и в другие регионы страны. Длительность картины составит 100 минут.
Контекст:
Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.
Во времена Советского Союза Джемилев 15 лет провел в местах ограничения свободы за свою антисоветскую деятельность.
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