 

Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира – СМИ

06.07.2021, 16:44, Новости дня
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На минувшей неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира, который проходил в Португалии, и попала в число четырех команд от Европы, получивших право сыграть на ЧМ.

Как отмечает издание, ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук провел встречу с игроками сборной Украины, в ходе которой обозначил цель от руководства ассоциаций – добыть путевку на чемпионат мира в России. За это команде обещали призовые.

Контекст:

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа в Москве. Участие в нем примут 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должна состояться в Цюрихе 8 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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