 

Парниковые газы уничтожают мезосферу

06.07.2021, 16:42, Новости дня
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Земная атмосфера, как известно, состоит из нескольких основных слоев. На высоте от 40 до 90 километров находится мезосфера, толщина которой, по словам американских ученых, быстро уменьшается из-за большой концентрации парниковых газов.

На самом деле, речь идет о потере порядка 150 метров мезосферы в течение каждого из последних десятилетий, уточняют специалисты. Кроме того, в верхних слоях атмосферы стала падать средняя температура, тогда как в нижних происходит постепенное нагревание.

По причине похолодания на границе между земной атмосферой и открытым космосом стали образовываться состоящие из частичек льда серебристые облака. Ученые пытаются понять, к чему это может привести в будущем.



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