Парниковые газы уничтожают мезосферу

Земная атмосфера, как известно, состоит из нескольких основных слоев. На высоте от 40 до 90 километров находится мезосфера, толщина которой, по словам американских ученых, быстро уменьшается из-за большой концентрации парниковых газов.

На самом деле, речь идет о потере порядка 150 метров мезосферы в течение каждого из последних десятилетий, уточняют специалисты. Кроме того, в верхних слоях атмосферы стала падать средняя температура, тогда как в нижних происходит постепенное нагревание.

По причине похолодания на границе между земной атмосферой и открытым космосом стали образовываться состоящие из частичек льда серебристые облака. Ученые пытаются понять, к чему это может привести в будущем.