Бородина подтвердила статус холостячки: “Я свободна”

Известная российская ведущая Ксения Бородина призналась, в своем холостяцком статусе. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она заявила, что является свободной девушкой.

Ксения Бородина готовится официально оформить развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Вместе пара прожила шесть лет. Знаменитости готовятся делить имущество через суд. Бородина и Омаров не комментировали свое расставание, но сейчас начали позволять себе высказываться на тему личной жизни.

Накануне Курбан Омаров подтвердил информацию, что является холостяком. Спустя день это решила сделать и Ксения Бородина. Один из подписчиков спросил ведущую, есть ли шансы у поклонников завоевать ее внимание. На этот вопрос знаменитость заявила, что является свободной.

Минувшие выходные Ксения Бородина провела в Ереване. Сам же Курбан Омаров вместе с сыном от первого брака отправился в Казань на автомобиле. Ведущая заявила, что в скором времен полетит в Турцию с детьми.

Источник: www.instagram.com