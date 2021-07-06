 

Бородина подтвердила статус холостячки: “Я свободна”

06.07.2021, 16:40, Разное
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Известная российская ведущая Ксения Бородина призналась, в своем холостяцком статусе. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она заявила, что является свободной девушкой.
Ксения Бородина готовится официально оформить развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Вместе пара прожила шесть лет. Знаменитости готовятся делить имущество через суд. Бородина и Омаров не комментировали свое расставание, но сейчас начали позволять себе высказываться на тему личной жизни.

Накануне Курбан Омаров подтвердил информацию, что является холостяком. Спустя день это решила сделать и Ксения Бородина. Один из подписчиков спросил ведущую, есть ли шансы у поклонников завоевать ее внимание. На этот вопрос знаменитость заявила, что является свободной.

Минувшие выходные Ксения Бородина провела в Ереване. Сам же Курбан Омаров вместе с сыном от первого брака отправился в Казань на автомобиле. Ведущая заявила, что в скором времен полетит в Турцию с детьми.

Источник: www.instagram.com



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