Россиянам сообщили о предстоящем увеличении пенсий

Сегодня размер среднего страхового пособия российских пенсионеров составляет 16 789 рублей. По расчетам специальной комиссии, к 2024 году эта цифра может увеличиться на 3599 рублей. В результате пенсионное пособие даже слегка превысит сумму в 20 тысяч рублей и составит 20 388 рублей.

При этом уже в следующем году неработающие российские пенсионеры будут получать в среднем 18 447 рублей, а еще через год – 19 399 рублей – об этом сообщил портал URA.RU, основываясь на утвержденных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России.

По примерным подсчетам аналитиков, в следующем году в нашей стране на страховые пенсии будут претендовать 39,57 миллионов человек. В 2023 году эта цифра снизится до 38,93 миллионов, а еще через год уменьшится до 38,86 миллионов.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что в пенсионном законодательстве Российской Федерации произошли изменения, касающиеся жителей сельской местности. В конце прошлого месяца правительство утвердило постановление, в котором прописан новый порядок начисления выплат пенсионерам, живущим в сельской местности: теперь размер пенсии таких граждан увеличится за счет добавления фиксированной выплаты, равной четверти их пенсии по старости или инвалидности.