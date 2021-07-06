Из-за долгов Депардье в Саранске не могут приступить к капитальному ремонту домов

На балансе департамента ЖКХ Саранска находится лишь 10 % необходимых средств для капитального ремонта зданий, сообщили в администрации столицы Мордовии.

Виновником такой ситуации чиновники назвали актёра Жерара Депардье, накопившего миллионные долги за предоставленные коммунальные услуги.

– Виноват тот француз из Зайцев+1. От него ни копейки не поступило ни за капремонт, ни за домофон. Он даже на шлагбаум не сбрасывался, — пожаловалась соседка актера по лестничной площадке и замглавы городского департамента ЖКХ Людмила Рыкова.

Представители подрядчика работ ООО «Саранскдорстрой» отметили, что ремонт в настоящее время не проводится и отказываются давать прогнозы.

– Только успели, что воду и отопление перекрыть, как позвонили из бухгалтерии и сообщили, что на счетах недостаточно средств для оплаты нашей работы. Официальная позиция – виноват Депардье. Весь Саранск на него рассчитывал, а он нас подвёл, – заявил директор коммунального предприятия Асланбек Малхазов.

Для оперативного решения проблем с погашением задолженности власти города обратились в правоохранительные органы. Депардье три месяца не являлся по повестке на допрос, поэтому УМВД по Республике Мордовия было вынуждено направить в Интерпол запрос об экстрадиции французского актёра.

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