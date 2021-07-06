Мнение: ««Учитесь Питаться Святым Духом!» – мудро скажет Дмитрий Песков»

Здравствуйте

Похоже, невакцинированных перестают считать Гражданами России.

https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0f1e/000e0555-18b6ce0a/img4.jpg

У невакцинированных отнимаются гражданские (личные) и социально-экономические права, притом такими темпами, что диву даешься.

Пробежался по этой табличке и понял, что Права:

– на личную неприкосновенность;

– на честь и достоинство;

– на равенство перед законом и судом;

– свободы совести;

– на труд;

– на свободный выбор профессии и личных занятий;

– на защиту от безработицы;

– на медпомощь

– на участие в культурной жизни;

– на свободу перемещения (это право в этой таблице не указано);

– на доступ к культурным ценностям (это пока в планах)

Полностью ПОХЕРЕНЫ. Не могу подобрать, извините, другого слова.

Остается, конечно, Право направлять личные и коллективные обращения в органы власти. Но, увы, в Конституции ничего не сказано про то, что будет какая-либо реакция на подобные обращения.

Поводом к написанию этой Статьи стал факт того, что собираются невакцинированных лишить доступа к продовольственным магазинам.

ПО СУТИ ОТОБРАТЬ ОСНОВНОЕ ПРАВО – ПРАВО НА ЖИЗНЬ.

Сегодня, 29 июня 2020 года, вышла статья «Власти Москвы допустили введение QR-кодов в транспорте и магазинах», читаем в ней:

«Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Давайте вот так уж прямо: общественный транспорт и магазины — может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть», — сказал он.»

https://www.rbc.ru/society/29/06/2021/60dafb259a794773893b1a32?from=from_main_9

Очень нравится, как Дмитрий Песков, РУПОР ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫСШЕГО МНЕНИЯ, реагирует на такие заявления властей на местах.

1. Когда ввели принудительную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания, Песков сказал:

«Москва. 24 июня. INTERFAX.RU – Вакцинация от коронавируса остается добровольной, но представителям сферы услуг, которые не хотят прививаться, следует искать работу в другой сфере»

https://www.interfax.ru/russia/773723

Типа полное соблюдение свобод и прав. Право на труд и Право на свободный выбор профессии и личных занятий оказывается осталось без изменений. Только немножко усеченное.

Кажется, Дмитрий Песков забыл о том, что про усечение прав, про обременение прав, про частичные права в Конституции России ничего не сказано.

Конституционное Право на то и Конституционное Право, что оно либо есть, либо его нет.

2. Когда ввели плановое медицинское обслуживание исключительно для вакцинированных, Песков многозначительно промолчал. Мелочи, чего комментировать.

3. Сегодня совсем недавно вышла статья ТАСС «Песков заявил, что де-факто и де-юре обязательной вакцинации в России нет»

«Песков ответил: “Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий”. “Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики”, – еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.»

https://tass.ru/obschestvo/11767847?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1624983990000

Кажется, пресс-секретарь Президента России забыл про то, что решения отдельных глав регионов не могут противоречить Конституции.

Или теперь я – Гражданин Государства МОСКВА? Или кто-то стал Гражданином Государства ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ?

4. Интересно, что скажет Дмитрий Песков, когда в продуктовые магазины будет запрещен вход без вакцинации.

«Учитесь Питаться Святым Духом!» – скажет Песков»

И мудро добавит: «Мы же специально упоминание о Боге для этого в Конституцию ввели. Вы же сами за поправки голосовали. Вы разве не поняли?»

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Анекдот вспомнился про основное конституционное право на жизнь (Президент России любит анекдоты):

Самое главное, что в этой жизни надо усвоить – это …

… Белки, Жиры и Углеводы.

P.P.S. Очень бы хотелось услышать от Владимира Владимировича Путина ответы на вопросы (например 30 июня 2021 года при проведении «Прямой Линии»):

1) Являюсь ли я теперь Гражданином Государства МОСКВА и надо ли будет менять паспорт в связи с этим?

2) Где найти методические разработки Правительства для непривитого населения: «Как питаться Святым Духом»?

(Ответ: «Таким руководством является направление на вакцинацию» не устраивает. Почему? Потому что в достижения Министерства Здравоохранения России верю примерно также, как в достижения Министерства Спорта России, подтвержденные выступлением на чемпионате Европы по футболу)

Подробно о полном неверии в вакцинацию на основе официальных данных, о том, что среди вакцинированных выросла заболеваемость коронавирусом при неуменьшении количества средне-тяжелых случаев в Статьях в Живом Журнале:

«Первый вопрос к Михаилу Мурашко»;

«Второй вопрос к Михаилу Мурашко»;

«Третий вопрос к Михаилу Мурашко»;

«Четвертый вопрос к Михаилу Мурашко»;

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

—