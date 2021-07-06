Названа доля Moet в импортируемых в Россию игристых винах

Компания Moet Hennessy, сообщившая о приостановке поставок шампанского в Россию, поставляла около 1% игристых вин в страну, сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Moet Hennessy ввозит в РФ около 190 тыс. литров с небольшим игристых вин в год. а всего импорт такой продукции в 2020 году составил 46,6 млн литров», – сообщил Шапкин ТАСС.

Он пояснил, что приостановка поставок Moet не отразится на большей части российских потребителей, так как они «предпочитают напитки попроще».

По данным источника агентства на алкогольном рынке, за пять месяцев 2021 года в РФ было продано 752,916 млн литров алкоголя. Из них 104,4 млн литров составило игристое вино. Продажи шампанского, по этим данным, составили 198,45 тыс. литров, 80 тыс. из которых продавались под брендом Moet и 36 тыс. литров – под брендом «Вдова Клико».

Напомним, французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостановила поставки шампанского в Россию в связи с новым российским законом о маркировке «игристое вино» для бутылок шампанского.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему французы решили приостановить поставки своего элитного напитка.