Путин анонсировал создание 40 тыс. новых рабочих мест в Кузбассе

Порядка 40 тыс. рабочих мест должны появиться в не угольных секторах экономики Кемеровской области в ближайшие пять лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места. И не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, в ближайшие пять лет в не угольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться по меньшей мере 40 тыс. новых современных рабочих мест.

Ранее Путин заявлял о необходимости работать над рынком труда, обеспечивая рабочими местами прежде всего россиян.