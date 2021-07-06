Россияне отдали предпочтения товарам отечественного производства

Сторонниками товаров отечественного производства считают себя больше половины (55%) россиян, только 10% предпочитают иностранных производителей, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

В исследовании учитывались мнения респондентов о семи категориях продовольственных и непродовольственных товаров – овощи, рыба и мясо, молочные продукты, макароны, лекарства, одежда, бытовая техника и электроника, передает РИА «Новости».

Людям задавался вопрос: «Скажите, пожалуйста, при равной цене вы бы купили отечественный или импортный продукт?».

Сторонниками отечественного производства считают себя 55% россиян, нейтральную позицию заняли 32%, в пользу импорта высказались лишь 10% опрошенных.

Чаще всего отечественных производителей предпочитают россияне от 60 лет и старше (69%), а наименьшую популярность российские производители имеют среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (13%). Именно эта возрастная группа является главным сторонником иностранных производителей (35%).

Среди старшей возрастной группы (60+) предпочтение иностранной продукции отдают лишь 4% опрошенных.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился в мае 2021 года. В нем приняли участие 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Тип опроса – формализованное телефонное интервью.

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