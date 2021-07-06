 

Росатом объявил о создании отечественной платформы для CAD/САЕ разработчиков

06.07.2021, 16:10, Новости дня
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В РФ решили создать консорциум для обеспечения технологической независимости предприятий и научно-исследовательских организаций по математическому моделированию и инженерному анализу, этим займется Росатом и несколько других структур.

Соглашение о создании консорциума на международной промышленной выставке «Иннопром» подписали Росатом, несколько организаций госкорпорации и ряд коммерческих компаний, передает ТАСС.

«Мы считаем необходимым объединить опыт и ресурсы Росатома с возможностями и компетенциями наших коллег и партнеров, чтобы решить эту сложную задачу. Уже к 2027 году доля используемых зарубежных CAE-систем должна быть снижена до 20%. А к 2030 году необходимо добиться полного импортозамещения в этом сегменте инженерного ПО», – сказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак пояснил, что цифровая независимость российских предприятий находится в приоритете у органов исполнительной власти.

«Мы понимаем, что полноценных аналогов всех продуктов, которые есть у наших зарубежных коллег, к сожалению, мы сейчас пока не имеем. Поэтому очень хорошо, что с CAD/САЕ-систем – того сегмента, в котором не слишком сильно представлены наши разработчики, – начинается это движение и создается консорциум. Только объединением всех имеющихся в нашем распоряжении сил на принципах открытости платформы, доступности архитектуры, создания библиотек, выработки общих норм и правил с точки зрения интерфейсов, протоколов, возможно наше эффективное движение вперед», – сказал Шпак.

Планируется создать открытую платформу, на ней компании смогут размещать цифровые продукты классов систем CAD и САЕ для использования промышленными заказчиками.

Директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отметила, что госкорпорация также разработчик CAE-системы, но еще и ее потребитель.

«На сегодняшний день ни одна российская компания самостоятельно не сможет обеспечить нашу промышленность полным спектром необходимого инженерного ПО. Поэтому мы считаем, что очень важно объединить усилия российских компаний-разработчиков, которые работают в этом направлении. Мы стремимся получить качественный российский продукт, который сможем использовать сами, который будут использовать отечественные промышленные предприятия, и с которым мы сможем выйти на международный рынок», – заключила представитель Росатома.



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