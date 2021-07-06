 

В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания

06.07.2021, 16:10, Новости дня
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Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, информирует пресс-служба МЧС Абхазии.

«Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении.

В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери.

В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов.



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