Россиянам предложили поддержать олимпийскую сборную песней

Министр спорта Олег Матыцин встретился с представителями спортивных некоммерческих организаций и физкультурно-спортивных обществ, с которыми обсудил мероприятия в поддержку российской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх. Кроме того, был дан старт народному проекту «Верим в Россию!», в рамках которого любой житель России сможет поддержать спортсменов песней.

Ассоциация студенческих спортивных клубов РФ и Всероссийская федерация школьного спорта инициировали всероссийский флешмоб #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Любой человек, который захочет поддержать российских олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегами #ВЕРИМВРОССИЮ #10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ. Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки спортсменов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«До начала Олимпийских игр остается чуть больше двух недель. Мы можем гордиться тем, что наши спортсмены завоевали 278 олимпийских лицензий. В Токио поедут почти 350 российских спортсменов. Подготовка к Играм была и остается очень сложной. Она была продлена на год в связи с переносом Игр. Кроме того, остается опасность распространения коронавируса, и наша команда тренируется сейчас практически в режиме обсервации, со строгим контролем тестирования», – сказал Матыцин.

«Спортсменам необходима поддержка страны. Очень важно поддержать нашу сборную, объединить страну вокруг идеи спорта и Олимпийских игр. Наша задача – создать атмосферу единения, поддерживать наших олимпийцев здесь, в России, говорить об их достижениях, рассказывать об их подвигах. Олимпийские ценности – солидарность, взаимоподдержка, вера друг в друга – всегда были и остаются непреходящими. Абсолютно уверен в том, что вместе нам удастся помочь нашей команде почувствовать энергию всей страны», – добавил глава ведомства.

Поддержать российских спортсменов также призвала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина. «В некоторых видах спорта выступать при пустых трибунах практически невозможно. Отсутствие на Олимпиаде российских государственных символов – это удар по спортсменам. Наша задача – поддержать их, показать, что мы их любим и будем всегда поддерживать и болеть за них», – сказала спортсменка.

Общественные организации планируют провести кампании в социальных сетях для привлечения людей к поддержке российских спортсменов. Для этого будут проведены конкурсы, созданы баннеры и видеоролики, аватарки и маски для соцсетей с флагом Российской Федерации и олимпийскими кольцами. Также активно будут распространяться информация о российских олимпийцах, статьи и новости о выступлении сборной команды РФ в Токио.

23 июля в Токио стартуют Игры XXXII Олимпиады. Впервые Игры будут проходить на фоне ограничений в связи с пандемией. Российским спортсменам придется выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов.