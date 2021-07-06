Дженнифер Лоуренс, Кара Делевинь, Моника Беллуччи и другие на модном шоу Dior

Вчера, 5 июля, во французской столице прошел показ Dior. Посмотреть творения креативного директора бренда Марии Грации Кьюри из осенне-зимней линейки слетелись десятки звезд со всего мира: Дженнифер Лоуренс, Кара Делевинь, Джессика Честейн, внучка Грейс Келли принцесса Александра Ганноверская, Флоренс Пью, Яра Шахиди и многие другие. Показ также не смогла пропустить Моника Беллуччи, которую лишь вчера папарацци засняли на отдыхе с дочерьми Девой и Леони в Портофино в Италии.

Это уже второе грандиозное шоу Dior за месяц: в середине июня Мария Грация Кьюри собрала гостей на стадионе “Панатинаикос” в Афинах, чтобы провести показ коллекции Dior Cruise 2022. И если в тот раз одежда была вдохновлена греческими мотивами, то сейчас дизайнер сделала ставку на классический стиль Dior – на подиуме, сооруженном в музее Родена модели прошлись как в строгих пальто и жокейских головных уборах, приталенных жакетах и летящих кейпах, так и в струящихся шифоновых платьях и костюмах с различными принтами – от цветочного до геометричного.

Дженнифер Лоуренс Кара Делевинь, Сьюки Уотерхаус и Флоренс Пью Кара Делевинь Моника Беллуччи и Джессика Честейн

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