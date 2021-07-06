“Отобрали 500 гривен и беспроводные наушники”. В Киеве полицейских подозревают в избиении гражданина Армении

Полицейские роты реагирования Оболонского райотдела Управления полиции охраны в Киеве 1 июля около полуночи под надуманным предлогом остановили мужчину. После этого они начали проводить незаконный личный досмотр, требуя 500 гривен.

Далее полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль. Его вывезли в пустынное место в районе Лесного массива столицы. Прибыв на место, гражданину Армении нанесли по туловищу удары руками и резиновыми дубинками.

“После чего [полицейские] отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники”, – заключили в прокуратуре.

Мужчинам объявили подозрение по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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