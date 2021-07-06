Волянский: Пандемия завершается. “Дельта” для иммунной нации – просто простуда

4 млн летальных исходов. Пандемия завершается.

28 сентября 2020 года за 250 дней COVID-19 забрал первый миллион жизней. Отметка “2 млн” была превышена через 109 дней – 15 января 2021 года, “3 млн” – 17 апреля, еще через 92 дня. 6 июля за последующие 80 дней мир достиг отметки 4 млн смертей. Печаль, каждый последующий миллион смертей реализуется за более короткий срок.

Но так же не может продолжаться вечно, правда? Когда-то же должно произойти насыщение этого монстра? Когда? Я неоднократно писал про 2000–2500 смертей на миллион, как критерий естественного завершения эпидемического процесса. Сейчас мир достиг отметки 500 летальных исходов на миллион. Но это средняя температура по больнице. Есть Перу (5779) и Венгрия (3113), но при этом есть Сингапур (6), Китай (3) и Вьетнам (0,9). А между ними Украина (1300), Россия (950), Финляндия (175), Нигерия (10) и еще 200 стран. То есть интенсивность эпидемического процесса крайне неравномерна по территориям. Самый пострадавший континент, Южная Америка, достиг миллиона смертей на 430 млн населения (2300), но и там есть Суринам, Гайана, Французская Гайана, Венесуэла, где менее 1000 на миллион. Наименее пострадала Африка – 147 тыс. смертей на 1,4 млрд жителей (110), но 62 тыс. летальных исходов приходятся лишь на одну страну – ЮАР (1035).

Должна ли каждая страна достичь отметки 2000 смертей на миллион? Нет.

Представьте себе лесной пожар на огромной территории, некоторые участки выгорели дотла, где-то еще уцелели массивы леса и пожар продолжается (Бразилия, Колумбия, Аргентина, Индия, Индонезия, Россия), где-то умелыми действиями пожарных огромные территории остались нетронутыми (Китай). А до каких-то участков огонь просто не дошел, ветер дул в другую сторону. И теперь на этот неравномерный многофокусный эпидемический процесс накладывается глобальная вакцинация. Эффективная (в отношении вчерашних вариантов), но при этом тоже неравномерная – где густо, где пусто. Страны “золотого миллиарда” уже добились охвата 50–60%. При этом Израиль остановил эпидемический процесс вакцинацией на 685 смертях на миллион, а в Великобритании много переболело и умерло (1879), 68% населения вакцинировано и, тем не менее, каждый день более 20 тыс. новых инфицированных.

Китай в ближайшие дни достигнет показателя 100 доз на 100 жителей. Но Китаю крайне важно применять не узконаправленные векторные и РНК-препараты, а цельновирионные вакцины типа CoronaVac, чтобы не начинать все сначала при приходе нового варианта, так как население неиммунно.

А в целом, мир может расслабиться. С окончанием зимы в Южном полушарии прекратится эпидемия в Южной Америке. Северное полушарие ждет еще одна волна, но она будет относительно мягкой.

Но как же расслабиться, ведь во многих странах сейчас новый период роста? Это нагнетание истерии, раскачивание затухающего маятника пандемии. Посмотрите, в Великобритании уже больше месяца нарастание количества новых больных. Но при этом никто не умирает. “Дельта” для иммунной нации – просто простуда.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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