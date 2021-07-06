В Украину прибыла мониторинговая миссия ПАСЕ

Цель миссии – проверить способность Украины выполнять свои обязательства. Речь идет о мониторинге реформ судебной власти и децентрализации, избирательной реформы, успехах в борьбе с коррупцией, о положении нацменьшинств и языковой политике в стране.

Отмечается, что в последнем промежуточном отчете Украину признали страной, которая достигает успехов в попытке выполнить возложенные на себя обязательства, но и указали на определенные недостатки в сфере реформирования судебной системы и системы правосудия, а также умеренные результаты в борьбе с коррупцией.

В мониторинговую миссию вошли два депутата-члена ПАСЕ: Биргир Тораринссон из Исландии от Европейской народной партии и Альфред Хэер из Швейцарии от Альянса либералов и демократов Европы.

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Представители миссии встретились с членами постоянной делегации Украины в ПАСЕ и ее главой Марией Мезенцевой. По словам Мезенцевой, у украинских политиков получился продуктивный диалог с иностранными коллегами, сообщили в пресс-службе партии “Слуга народа”.

“Украина продемонстрировала весомый прогресс в выполнении как новых обязательств, так и постоянных, которые мы брали на себя еще в 1995 году, когда страна вступала в Совет Европы. Надеемся на положительные заключения и отчет, который будет вынесен на рассмотрение Ассамблеи в январе 2022 года”, – сообщила она.

Члены мониторинговой миссии ПАСЕ планируют встретиться с председателями ряда парламентских комитетов, в частности по вопросам свободы слова, антикоррупционной политики, государственного строительства и правовой политики.

Всего за время визита миссия проведет более 20 встреч с представителями Верховной Рады, Кабмина, Офиса Генпрокурора, Уполномоченным по правам человека, САП, НАБУ, ГБР, а также представителями гражданского общества.

Контекст:

О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти заявляли в ПАСЕ и Международном валютном фонде. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

В резолюции ПАСЕ по итогам мониторинга в 2020 году Украине указали на “постоянные недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия” и все еще недостаточные результаты в борьбе с “широко распространенной коррупцией в стране”.

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