 

Астрономы обнаружили сразу сотню черных дыр в далеком звездном скоплении

06.07.2021, 15:48, Новости дня
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Внимание астрономов на этот раз привлекло звездное скопление. Как сообщают ученые, в самом его центре им удалось обнаружить сразу сотню черных дыр. Плотность сверхмассивных объектов примерно в три раза больше, чем в среднем во Млечном пути.

Скопление звезд Palomar 5 находится на расстоянии 76 световых лет от Солнечной системы, отмечают ученые. Это созвездие Змеи, частью которого и является шарообразное скопление светил.

По словам астрономов, черные дыры составляют около двадцати процентов массы данного космического объекта. Детальное описание можно найти на страницах журнала Nature Astronomy. Отметим лишь, что астрономы в последнее время находят много черных дыр именно в шаровых звездных скоплениях.



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