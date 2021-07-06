Астрономы обнаружили сразу сотню черных дыр в далеком звездном скоплении

Внимание астрономов на этот раз привлекло звездное скопление. Как сообщают ученые, в самом его центре им удалось обнаружить сразу сотню черных дыр. Плотность сверхмассивных объектов примерно в три раза больше, чем в среднем во Млечном пути.

Скопление звезд Palomar 5 находится на расстоянии 76 световых лет от Солнечной системы, отмечают ученые. Это созвездие Змеи, частью которого и является шарообразное скопление светил.

По словам астрономов, черные дыры составляют около двадцати процентов массы данного космического объекта. Детальное описание можно найти на страницах журнала Nature Astronomy. Отметим лишь, что астрономы в последнее время находят много черных дыр именно в шаровых звездных скоплениях.