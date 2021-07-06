Названа польза шоколада для здоровья

Медики из США рассказали о пользе шоколада для здоровья. По их словам, в данном продукте содержится огромное количество веществ, благоприятно влияющих на работу организма человека.

У человека, потребляющего шоколад, вырабатываются допамин, эндорфин и серотонин, которые отвечают за состояние счастья. В результате у людей существенно улучшается настроение. На здоровье сердца благоприятно влияет сырое какао. В нем присутствуют растительные соединения, получившие название флаванолы. Они способствуют улучшению кровообращения в сердце, снижают показатели кровяного давления и подавляют воспалительные процессы.

Шоколад усиливает активность головного мозга, поскольку в нем содержатся кофеин и теобромин. Последние выступают в роли природных стимуляторов. В то же время специалисты советуют внимательно выбирать шоколад. Важно отдавать предпочтение продукту с наименьшим количеством сахара.

Считается, что умеренное потребление шоколада снижет риск развития болезни Альцгеймера. От окислительного стресса и иных повреждений клеток защищают флаванолы, они же отвечают за сохранение когнитивных способностей.

Источник: www.ncbi.nlm.nih.gov