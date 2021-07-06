Скандалы: Десантнику не собрали бригаду похитителей

Дело о захвате в Подмосковье ради возвращения долга известного бизнесмена гражданина США Бориса Минахи рассмотрит суд присяжных

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура направила в Мособлсуд скандальное уголовное дело о похищении известного бизнесмена гражданина США Бориса Минахи. По версии следственного управления ФСБ, организатором преступления выступал бывший председатель исполкома Союза десантников, в прошлом майор спецназа ВДВ и кавалер ряда боевых наград Батыр Бекмурадов, ранее уже осужденный на длительный срок за вымогательство вместе с патриархом преступного мира постсоветского пространства Захарием Калашовым (Шакро Молодой). Вину по первому делу господин Бекмурадов полностью отрицал, а в случае с Борисом Минахи признал частично, поясняя, что действовал лишь в качестве коллектора. Интересно, что непосредственных исполнителей преступления не удалось не только задержать, но даже установить.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, на днях 51-летний Батыр Бекмурадов подписал в СИЗО «Лефортово» протокол об окончании ознакомления с материалами своего уголовного дела по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве (ст. 126 и ст. 330 УК РФ), которое насчитывает десять томов. Практически одновременно такая же процедура была проведена и с его предполагаемым подельником предпринимателем Давидом Мирзоевым, который проходит по делу как подстрекатель к преступлению (ч. 4 ст. 33 УК РФ). При этом, если экс-руководитель Союза десантников уже пять лет содержится под стражей, то господин Мирзоев, которого СМИ часто называли человеком, близким к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» мультимиллионеру Давиду Якобашвили, находится под подпиской о невыезде.

По данным “Ъ”, затем уголовное дело было направлено на изучение заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину, который, утвердив обвинение, передал материалы расследования в Московский областной суд. На этой неделе в нем должны пройти предварительные слушания по делу.

Адвокат бывшего офицера спецназа ВДВ Ярослав Пакулин подтвердил “Ъ” информацию о завершении предварительного следствия и предстоящих слушаниях. По его словам, Батыр Бекмурадов свою вину признает частично, утверждая, что хоть он собирал информацию о господине Минахи и высказал готовность заняться его долгом по просьбе Давида Мирзоева, но позднее отказался от этого дела. В момент преступления он, по данным защитника, отсутствовал в России.

Вопрос о виновности моего доверителя является довольно спорным даже несмотря на частичное признание вины, а потому Батыр Италмазович (Бекмурадов.— “Ъ”) после консультаций с адвокатами и анализа собранных следствием материалов принял решение отдать свое дело на рассмотрение коллегии присяжных заседателей»,— сообщил господин Пакулин

Он также подчеркнул, что в уголовном деле обнаружилась довольно редкая «юридическая коллизия», когда на скамье подсудимых должны оказаться предполагаемые организатор и подстрекатель преступления, однако непосредственные исполнители покушения не только не задержаны и не привлечены к уголовной ответственности, но вообще остались неизвестными. «В уголовном деле о похищении господина Минахи есть только упоминания о неких неустановленных следствием лицах, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство»,— пояснил Ярослав Пакулин, заметив, что найти их вряд удастся и число подсудимых не пополнится за время рассмотрения дела в суде.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, уголовное дело в отношении господ Бекмурадова и Мирзоева о похищении на Рублевском шоссе Бориса Минахи было возбуждено органами ФСБ весной 2019 года. По версии следствия, в ночь на 9 июня 2016 года «неустановленные лица» остановили возле дома Бориса Минахи в коттеджном поселке Загорье в подмосковных Горках-2 на Рублевском шоссе его BMW 750L. Нападавшие связали бизнесмена и его водителя, надели им на головы мешки и увезли в сторону соседнего поселка, где спрятали в заброшенном гараже. Господина Минахи пугали расправой как с ним лично, так и с членами его семьи, попутно избивая «предметом, похожим на пистолет». От американского бизнесмена требовали признать долг в $21 млн (якобы он остался должен эту сумму за элеватор в порту Ейска на Азовском море) перед Давидом Якобашвили, показывая для убедительности фото близких похищенного из интернета и снимки его особняка, сделанные с квадрокоптера. Решив, что бизнесмен достаточно напуган, нападавшие уехали. Освободившись от веревок, похищенные почти сразу обратились в правоохранительные органы. Правда, ни по горячим следам, ни после установить личности нападавших, действиями которых якобы руководил находившийся за пределами РФ господин Бекмурадов, не удалось. Интересно, что сам господин Якобашвили по этому делу был допрошен только как свидетель и в таковом качестве и остался.

Стоит отметить, что если присяжные признают Батыра Бекмурадова виновным, то ему грозит весьма серьезный «довесок» к уже имеющемуся почти 9-летнему сроку лишения свободы.

Как сообщал “Ъ”, бывший майор ВДВ, участвовавший в боевых действиях в Приднестровье, Абхазии, Югославии и Чечне и получивший за проявленную доблесть множество наград, включая орден «За личное мужество», медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», был осужден в марте 2018 года почти на девять лет заключения в составе ОПГ вора в законе, одного из патриархов криминального мира СНГ и части Европы Захария Калашова (Шакро Молодой). Как установили сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве и Никулинский суд, участники группировки Шакро, среди которых был и господин Бекмурадов как владелец замешанного в конфликте ЧОП «Защитник», совершили два вымогательства (ст. 163 УК РФ): требовали у хозяйки Elements Жанны Ким 8 млн руб., а у мошенника (осужден) Льва Гарамова — 10 млн руб. Поддержать госпожу Ким приехал адвокат, бывший сотрудник ФСБ Эдуард Буданцев со своими людьми — стычка с ними подручных Шакро Младшего и привела к рукопашной, а затем перестрелке с двумя погибшими, которых впоследствии также обвинили в вымогательстве в составе преступной группы. Сам ветеран локальных конфликтов, подавшийся в политику и одно время сотрудничавший со «Справедливой Россией», причастность к вымогательству категорически отрицал.

Сергей Сергеев