Скандалы: Форум ради форума

Для чего и для кого проходит выставка «Иннопрома» в Екатеринбурге

Объявленное в 20-х числах июня решение о согласовании с санитарными врачами «Иннопрома» осталось неизменным, несмотря на коронавирусную статистику – в преддверии международной выставки ежедневное количество новых случаев COVID-19 перешагнуло далеко за 300. Организаторы объявили, что жёсткие ограничения и нормы сделают выставку безопасной.

На деле эти нормы не позволили избежать традиционной толкучки и создали трудности тем, кто им беспрекословно следовал.

Первое и главное требование к участникам форума – прохождение тестирования на COVID-19 методом ПЦР. Пункты организованного тестирования были развёрнуты в отелях, на базе клиник и в аэропорту, но расходы на процедуру предложено было взять на себя участникам форума – делегатам, журналистам. В самом выставочном центре пройти льготное тестирование мог лишь обслуживающий персонал. По сообщениям СМИ, в гостиницах образовались многочасовые очереди к пунктам вакцинации. Это произошло из-за того, что процедуру проводили всего два медицинских работника: один из них регистрировал пациента, второй проводил забор крови.

Организаторы указали: альтернативой отрицательному ПЦР может стать полная вакцинация от COVID-19. При этом такая возможность значилась лишь для участников и не касалась прессы, обслуживающего персонала и волонтёров. Однако накануне выставки правила изменились. СМИ со ссылкой на пресс-службу форума сообщили, что прививочные сертификаты уже не котируются – и это в период усиленной агитации за вакцинацию, которая для отдельных категорий приобретает принудительный характер. Причём правила поменялись не для всех.

Не исключено, что именно из-за неразберихи с вакцинацией и ПЦР турникеты пустили не всех участников: губернаторы и политики не могли попасть в павильоны. Результаты тестов ПЦР некоторых из них якобы не загрузились в систему.

Провалы в организации привели к столпотворению на входе. Фотографии толпы разлетелись по Сети. В 12 часов дня должны были открыться павильоны, пройти регистрацию можно было с 10 утра. Однако по факту участников выставки не пускали в здание, так как утром стенды осматривал вице-премьер России Михаил Мишустин.

«Сегодня в Екатеринбурге проходит выставка “Иннопром-2021”. И пока премьер-министру России показывали первый в мире препарат для лечения ковида, за дверями в это время толпилось больше тысячи человек. Никакой дистанции, никаких ковидных мер – людей не пускали внутрь, пока Михаил Мишустин в гордом одиночестве не осмотрит все новые технологии России», – написала в инстаграме пользователь guzdyag0037.

Другие участники выставки заявляли об очередях на улице в один километр. Запускать людей внутрь стали после того, как снимки растиражировали журналисты. Но процесс оказался небыстрым: организаторы должны были измерять каждому температуру и лишь после этого допускать к проходу через турникет. Из девяти турникеров работали четыре…

В это время организаторы публиковали фото из конгресс-холла, где проходила стратегическая сессия: её участники сидели в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Роботы ради роботов

Главная мишура «Иннопрома» – стенды. На них изобиловали роботы – ведь на выставке в этом году проходит Международный симпозиум по робототехнике. Резидент «Сколково» компания 3Logic (дистрибьютор зарубежной компании Unitree Robotics) привезла на выставку роботизированных собак, напоминающий знаменитых псов Boston Dynamics. Правда, общего оказалось мало: один из псов быстро перестал работать, остальные выполняли повторяющиеся движения.

Сейчас практического применения у собак нет, следует из информации на сайте производителя: «Потенциально после реализации дополнительных программных кодов и добавления соответствующего оборудования возможны следующие функции: сбор необходимых данных с помощью датчиков, модулей и лидаров для передачи службе контроля; сбор показаний для диагностики и исследований, а также оперативного реагирования на любые изменения показателей».

Другой робот готовил по заказу кофе. Правда, на видео с демонстрацией умений бариста справиться с заправкой капсулы в кофемашину он не смог, на помощь пришёл представитель стенда.

Машины на «Иннопроме» играли в шашки, чокались бокалами, на выставках до этого они рисовали портреты – всё это роботы-манипуляторы, которые могут применяться в промышленности.

Пермская компания Promobot привезли робота с человеческой внешностью Robo-C. У него 600 вариантов микромимики – от радости до удивления. Сами создатели заявляют, чтоб способны спроектировать робота с любой человеческой внешностью. Он умеет запоминать людей в лицо, заполнять документы, управлять бытовыми приборами и общаться на семи языках. Его друг, робот-консьерж, также приехавший на выставку, кроме всего перечисленного умеет работать с электронной очередью, выдавать пропуска, верифицировать документы.

Официальным партнёром выставки стала Италия, поэтому стенд этой страны стал одним из ключевых. Итальянцы показали вертолёт компании Leonardo, сейчас идут переговоры с российским Минпромом о производстве моделей для РФ.

В этом году от участия в выставке отказалась «Русская медная компания», стенд которой всегда был украшением «Иннопрома». Заменить его попытались на официальный стенд Свердловской области, установив там электронный куб, в который смонтировали технологические решения и продукты 22 компаний региона.

Деньги есть

Все главные новости «Иннопрома» традиционно поступают не с пёстрых мультимедийных стендов или площадок деловой программы, темами для которой становится актуальная повестка для бизнеса (в этом году – роботы, декарбонизация) и лоббистов отдельных структур и корпораций, традиционно созывающих свои дискуссионные площадки, а со встреч, которые проводит руководитель Правительства или, что бывает реже, президент во время визита. Так случилось и в этот раз.

Мишустина провели по стендам «Ростеха», «Транснефти», группы «КОНАР», а также площадкам Свердловской области и генпартнёра – Италии. Однако заявления о реальной поддержке премьер сделал за пределами выставки. Мишустин посетил Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где осмотрел учебно-тренировочный самолёт DA42, произведённый полностью из композита, без металлических деталей.

«Для того чтобы у вас заказывали самолёты, нужно помогать региональным авиакомпаниям. Я думаю, что от стратегии транспортной к помощи, в том числе и через институты развития, надо переходить. Такое поручение мы дадим Минпромторгу. Связывание страны – это очень важный элемент для развития». — Михаил Мишустин

Ещё раньше просьба о помощи поступила от главврача городской центральной больницы № 1 Екатеринбурга Дмитрия Айрапетова. Во время посещения Мишустиным вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко поликлиники Айрапетов попросил помочь с покупкой томографа. Мишустин пообещал это сделать.

Там же премьеру презентовали проект медицинского кластера в Академическом, соглашение о создании которого было подписано ещё в 2018 году. В 2022-м его строительство должно начаться за счёт федерального бюджета. «Проекту быть. На сегодняшний день мы нашли возможность финансирования этого кластера», – сказал премьер, подтвердив таким образом выделение денег.

Перечень ходатайств пополнил губернатор Евгений Куйвашев во время двусторонней встречи с премьером: 2,1 млрд рублей на достройку ЕКАДа в 2021 году (речь идёт о переносе уже заложенного финансирования на более ранние сроки), 230 млн рублей на переоснащение детской областной клинической больницы.

На фоне этого новости о заключённых контрактах в первый день выставки (несколько ретро-трамваев «Уралвагонзавода» для Уфы, очередное соглашение о намерениях в рамках проведения Универсиады, оговоры о внешнеторговом сотрудничестве) выглядят малозначительными, что не удивительно: проведение «Иннопрома», несмотря на все угрозы для федерации, – ещё одна галочка в списке международных мероприятий, таких дефицитных в пандемию; для губернатора – возможность, не исключено, что единственная, личной аудиенции у премьера.

Дарья Воронина, Алёна Ласкутова