 

СМИ: При крушении пассажирского Ан-26 на Камчатке погибли все 28 человек

06.07.2021, 15:42, Разное
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Представители Росавиации сообщили об обнаружении на Камчатке обломков пассажирского самолёта Ан-26, который потерпел крушение утром. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана.

Фрагменты воздушного судна были найдены в четырёх-пяти километрах от взлётно-посадочной полосы. По предварительным данным санитарной авиации Камчатского края, все пассажиры и члены экипажа погибли. Всего на борту самолёта находились более 20 пассажиров и шестеро членов экипажа, сообщает RT.



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