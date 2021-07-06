СМИ: При крушении пассажирского Ан-26 на Камчатке погибли все 28 человек

Представители Росавиации сообщили об обнаружении на Камчатке обломков пассажирского самолёта Ан-26, который потерпел крушение утром. Он выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана.

Фрагменты воздушного судна были найдены в четырёх-пяти километрах от взлётно-посадочной полосы. По предварительным данным санитарной авиации Камчатского края, все пассажиры и члены экипажа погибли. Всего на борту самолёта находились более 20 пассажиров и шестеро членов экипажа, сообщает RT.