 

“Единая Россия” подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов на думские выборы

06.07.2021, 15:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы – единая команда. Говоря о команде, мы говорим о команде нашего президента, основателя “Единой России”, нашего лидера Владимира Путина”, – сказал партиец.

Цель “Единой России” – благополучие граждан и развитие страны, подчеркнул Турчак. По его словам, партия вместе с гражданами продолжает формировать программу.

Центральной избирательной комиссии предстоит напряженный период, сказал Турчак. Специалисты и юристы “Единой России” старались облегчить задачу ЦИК и тщательно подошли к отбору документов, добавил секретарь генсовета партии.

Почти треть кандидатов от “ЕР” – общественники и волонтеры. Среди них – активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), движения “Мы вместе”, победители кадровых проектов “Лидеры России” и “Федеральный ПолитСтартап”. Действующих депутатов – меньше половины.

Кандидаты от “ЕР” на выборах в Госдуму определились в ходе предварительного голосования партии. По словам зампреда федерального оргкомитета праймериз “ЕР” Александр Карелина, соискатели проверялись дважды.

Сначала каждый из кандидатов сдавал документы на региональном уровне, затем их проверял федеральный оргкомитет праймериз. Карелин выразил надежду, что проделанная партией работа облегчит задачу ЦИК.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Политика Зеленского приведет к разрушению Украины – сенатор Цеков

15.12 / Мнение: Социология ковида: что с нами сделала эпидемия

09.11 / Мнение: Как в колонию снова не пустили НТВ…

02.12 / Истории о встречах с тульпами (или мыслеформами)

10.08 / Дженнифер Энистон высказалась об очередном переносе съемок спецвыпуска сериала “Друзья”

31.05 / Когда в России перестанут расти цены? Отвечает эксперт

04.04 / Ученые выяснили самый болезненный тип расставания

15.12 / В Сети появились первые реальные фотографии Redmi K40

23.11 / Члены корейского бой-бенда BTS стали заслуженными артистами Республики Казахстан

23.02 / Мнение: сериальное, ругаю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика