Мнение: COVID-19: социальный эгоизм

Реконструкция вируса SARS-CoV-2 , вызывающего COVID-19

В России, как и в некоторых других странах, растет число заболевших COVID. Это при том, что эффективные профилактические вакцины страна имеет в достаточном количестве! В чем причина сложившейся ситуации? Всё предельно просто — у населения нет желания вакцинироваться. Как из-за недоверия к конкретным препаратам, так и из-за опасения прививаться против любой инфекции. Если Вы не против, попытаемся разобраться в этой с физиосоциологической позиции любопытнейшей ситуации.

Когда пандемия COVID-19 только начинала развиваться, то надежду на её прекращение связывали с разработкой и производством вакцины против возбудителя заболевания. При этом СМИ стран-производителей анти-COVID’ной вакцины (вакцины против вируса SARS-CoV-2) всячески превозносили свои разработки, не принебрегая возможностью подчеркнуть недостатки вакцин конкурентов. К чему это привело? Во-первых, у населения сложилось предубеждение к качеству любой анти-COVID’ной вакцины. Во-вторых, в ряде стран российские вакцины официально не признаны, как эффективное и безопасное средство профилактики COVID. В итоге наши соотечественники (и не только наши) оказались запуганы! Более того, в начале пандемии COVID-19 все средства пропаганды вещали о том, что достаточно проиммунизировать около 60% населения для того, чтобы пандемия прекратилась. Учитывая определенное предубеждение в отношении эффективности и безопасности вакцин, каждый разумный обыватель полагает, что пусть в эти 60% попадёт лучше не он сам, любимый, а его сосед. Однако, несомненно, осторожность населения не главная причина вспышки заболеваемости. При столь масштабных провалах виноваты не простые люди, а руководство государства.

При высочайшей вирулентности (способности вызывать заболевание при крайне незначительных дозах патогена, проникшего в организм) вирус SARS-CoV-2 не обладает высокой патогенностью (способностью вызывать заболевание). Это приводит к феномену “бессимптомного протекания болезни” — у носителя вируса не наблюдается никаких симптомов болезни. В этом случае, естественно, не вырабатывается также и специфический иммунитет, хотя бессимптомный носитель является распространителем вируса, вызывающего COVID! Именно поэтому многие страны от възжающих в них требуют не только документ о вакцинации, но и тест на антетела к возбудителю COVID и наличие свежего теста ПЦР на наличие вируса. Однако, это все полумеры, особенно если учесть, что эффективность тестирования далека от 100 %, а дороговизна тестов привела к формированию востребованного черного рынка поддельных сертификатов.

Можно было бы предвидеть подобное развитие ситуации с пандемией COVID-19? Вполне! Уже тогда, когда были получены первые достоверные сведения об особенности возбудителя заболевания COVID (высокой вирулентности при низкой патогенности), некоторые специалисты указывали на необходимость вакцинации 100% населения. Однако их мнение тогда не было учтено. Не учитывается оно и поныне.

Почему так происходит? Причин, как всегда в подобных случаях, множество. Несомненна конкуренция различных научных школ, борющихся за фининсирование их проектов. Не последнюю роль играют комерческие интересы фармацевтической промышленности, а так же фирм, производящих медицинское оборудование и средсва личной гигиены. Да и руководство медицинскими учреждениями в условиях капиталистической реальности зачастую вынуждено забывать клятву Гипократа. Помимо этого не следует сбрасывать со счета и особенности политической борьбы. Для того, чтобы добиться 100% вакцинации государство должно обязать граждан прививаться! Но как же быть с “либеральными ценностями”? На самом высоком уровне уже заявлено, что не будет никакой принудительной вакцинации.

Увы, при дальнейшем развитии пандемии даже без принудительной вакцинации все выжившее население будет проиммунизировано естественным путем. В этом случае бессимптомных больных не будет – переболеют все, даже те, кто был бессимптомным с положительным тестом ПЦР. Будут проиммунизированы без пренуждения, но с бессмысленными потерями как для общества, так и личными потерями для некоторых граждан, немногих ввиду низкой патогенности вируса SARS-CoV-2.

Социальный эгоизм – одно из величайших зол. Особенно, если он игнорирует законы природы и общества в интересах отдельных социальных страт.

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