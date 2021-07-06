 

Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

06.07.2021, 15:18, Новости дня
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МЧС РФ опубликовало кадры, снятые с вертолета спасателей на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

На кадрах видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. Заметно черное пятно на месте столкновения и мелкие детали фюзеляжа. На вершине сопки около места крушения видны обгоревшие деревья. Снизу скалу омывает море, куда, вероятно, упали основные обломки, передает ТАСС.

Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.

Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.

Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года. 



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