Опубликовано видео с места крушения Ан-26 на Камчатке

МЧС РФ опубликовало кадры, снятые с вертолета спасателей на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

На кадрах видно, что Ан-26 врезался в верхний край отвесной скалы сопки. Заметно черное пятно на месте столкновения и мелкие детали фюзеляжа. На вершине сопки около места крушения видны обгоревшие деревья. Снизу скалу омывает море, куда, вероятно, упали основные обломки, передает ТАСС.

Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. Однако спасатели до сих пор не смогли найти тела на месте крушения, поиски приостановлены из-за наступления темноты.

Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.

Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.