В Новгородской области решили ввести COVID-паспорта для предприятий

Власти Новгородской области планируют ввести специальные COVID-паспорта для предприятий с вакцинированными сотрудниками, их коснется меньшее количество ограничений, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Для тех предприятий, где количество вакцинированных или имеющих антитела сотрудников будет равно 100% или 60% в ряде отраслей, будут выдаваться специальные COVID -паспорта и наклейки, которые позволят существовать с меньшим количеством ограничений», – цитирует РИА «Новости» Никитина.

По словам губернатора, вакцинация должна стать эффективной мерой для борьбы с коронавирусом. В связи с этим он призвал россиян максимально быстро прививаться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников.

Также сообщалось, что московские поставщики продуктов и ретейлеры не смогут привить от коронавируса 60% работников до 15 июля, они просят перенести срок завершения вакцинации на месяц.