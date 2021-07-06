 

В Новгородской области решили ввести COVID-паспорта для предприятий

06.07.2021, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Новгородской области планируют ввести специальные COVID-паспорта для предприятий с вакцинированными сотрудниками, их коснется меньшее количество ограничений, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Для тех предприятий, где количество вакцинированных или имеющих антитела сотрудников будет равно 100% или 60% в ряде отраслей, будут выдаваться специальные COVID -паспорта и наклейки, которые позволят существовать с меньшим количеством ограничений», – цитирует РИА «Новости» Никитина. 

По словам губернатора, вакцинация должна стать эффективной мерой для борьбы с коронавирусом. В связи с этим он призвал россиян максимально быстро прививаться. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников. 

Также сообщалось, что московские поставщики продуктов и ретейлеры не смогут привить от коронавируса 60% работников до 15 июля, они просят перенести срок завершения вакцинации на месяц. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / В формировании кровеносных сосудов помогает экстракт голубики

07.03 / В Сирии на минах подорвались два автобуса, десятки погибших

04.02 / Заявки на конкурс «Мастера гостеприимства» подали около 30 тыс. человек

27.07 / Экономика: Как долго нефть будет кормить Россию

19.06 / Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек

06.11 / BI о выборах в США – катастрофы не случилось, но пример Трампа показал, насколько хрупка американская демократия

03.12 / Стало известно, в чем ФСБ подозревает ученого Губанова

14.12 / Sky News – Британия готовится вернуть себе суверенитет по «жёсткому» сценарию

13.03 / Вакцинация «Спутником V» началась в Тунисе

20.08 / В Белоруссии указали на необходимость сохранения российского рынка в приоритете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика