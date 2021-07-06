«Оккупанты» на Дворцовой

Эрмитаж пояснил об «оскорбительном эффекте» фан-зоны на главной площади Петербурга, сравнив такое ее использование с «оккупацией передвижным парком культуры и отдыха».

Ежедневная прибавка заболевших коронавирусом в Петербурге выросла после проведения «Алых парусов» на 590 человек (1784 заболевших за 3 июля, а 24 июня было 1194). И это только по официальным данным, от возглавляемого Александром Бегловым Межведомственного городского координационного совета.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Публикация полной статистики — с числом госпитализаций, свободных коек в больницах, доле пациентов на ИВЛ — прекращена месяц назад, с открытия ПМЭФ. Журналистам, как и всем петербуржцам, приходится довольствоваться лишь статистикой по заболевшим, выздоровевшим и привившимся. А еще — личными наблюдениями за сгущающимся мраком.

Так, 2 июля возле морга клиники Первого медуниверситета им. Павлова зафиксировали контейнер-рефрижератор — аналогичный тому, что появлялся там же прошлой весной, вскоре после того, как эта клиника стала принимать пациентов с COVID-19. Неделю назад здесь возобновилась работа ковид-центра (под коронавирусных больных отдали 150 коек). А еще в городе открыли три дополнительных пункта для оформления и выдачи свидетельств о смерти.

Но на Дворцовой жизнь по-прежнему бурлит. К временным конструкциям, оставшимся после праздника выпускников, добавили новые — для обустройства тусовки футбольных болельщиков. По сути, на две недели (если считать с начала монтажа оборудования)

главная площадь Петербурга оказалась обезображена нагромождением каких-то палаток, гигантских экранов и прочими «временными» сооружениями.

С заявлением в связи с этим выступил Государственный Эрмитаж, которому пришлось принимать усиленные меры безопасности и организовывать дополнительные входы в музей (дабы развести своих посетителей и фанатов). В 2018 году, напоминается в сообщении музея, организаторы чемпионата мира по футболу (ФИФА) «оказались более интеллигентными и отказались от примитивной идеи занятия фанатами Дворцовой площади». Но нынче УЕФА продавил такое решение. Несмотря на усилия Эрмитажа, направленные на минимизацию «оскорбительного эффекта этого мероприятия», выдающийся архитектурный ансамбль почти десять дней будет «оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха», противным «традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу». Такой исход, по мнению руководства музея, «лишний раз показывает, что международным спортивным организациям часто важен не столько спорт, сколько сопутствующие мероприятия, приносящие дополнительный доход».

В заявлении напоминается и о другом эпизоде, за который «до сих пор не угасло чувство стыда», — каток на Дворцовой в 2007–2008 гг., «также навязанный внешним давлением».

Хотя в эпизоде с катком о международных структурах говорить не приходится — применительно к тому случаю под внешним давлением можно понимать разве что диктат московского бизнеса и влиятельных лиц из высших эшелонов власти.

Тогда компания Михаила Куснировича «БоскоНева» почти на полгода заняла главную площадь Петербурга катком с сопутствующими павильонами общепита и торговли — монтаж оборудования стартовал 7 ноября, а убрали весь этот балаган лишь к апрелю.

Многие горожане, да и гости нашего города были возмущены такой метаморфозой Дворцовой, а градозащитники пошли в суд, где вскрылся поразительный факт: как указал КГИОП в своем отзыве на иск, Дворцовая площадь не является объектом культурного наследия. То есть признаны памятниками и охраняются государством отдельно Зимний дворец, здание Главного штаба, Александровская колонна. Но не ансамбль Дворцовой площади, образуемый совокупностью этих памятников и прилегающего пространства.

И это в Петербурге — одном из немногих городов мира, сохранившем историческую среду, с выдающимися ансамблями центральных площадей (Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской). Где целостность и единство пространства, являющегося шедевром градостроительного искусства, и должны сберегаться в первую очередь.

«После такого заявления руководитель комитета должен немедленно покинуть свой пост, — отреагировал тогда на позицию КГИОП Александр Сокуров. — Если в нашем городе и есть что-то особенно цельное, неприкосновенное, не менявшееся, так это Дворцовая площадь. Это место неприкосновенно. Ни строить, ни преображать его каким-либо способом нельзя. Не надо искать Дворцовой площади работу — ей эту работу нашли наши предки. Она работает Дворцовой площадью. Памятником славы русского воинства, жертвам и мужеству народа».

Не удосужившись взять под охрану выдающийся ансамбль, чиновники, как выяснила «Новая», быстренько сформировали и поставили на кадастровый учет земельный участок (7300 кв. м) с чарующим адресом: Дворцовая площадь, участок 1 (вокруг Александровской колонны). А затем сдали его в аренду «БоскоНеве» по смехотворной цене — за 43 тыс. руб. в месяц.

Каток торжественно открывала Валентина Матвиенко, отреагировавшая на возмущение горожан и критику директора Эрмитажа Михаила Пиотровского таким пассажем: «Дворцовая — не площадь для отдельных лиц или руководителей отдельных учреждений».

А в дальнейшем Смольный перекроил утвержденный еще в 1999 году регламент использования Дворцовой площади для массовых мероприятий, оттеснив Эрмитаж от процесса согласования и отдав его исключительно на откуп чиновникам.

Попытки, предпринимавшиеся депутатом Алексеем Ковалевым и Всемирным клубом петербуржцев по внедрению закона о статусе Дворцовой и допустимых вариантов ее использования (в том числе с учетом разработанных специалистами ограничений по шуму и др., вызванных условиями хранения музейных экспонатов), не были поддержаны исполнительной властью.

Нынешняя история с превращением главного петербургского пространства в лагерь футбольных фанатов вновь подняла вопрос о необходимости четких ограничений при использовании Дворцовой площади, в том числе с учетом аргументов Эрмитажа.

Но вице-губернатор Борис Пиотровский, похоже, не видит в этом проблемы и не разделяет обеспокоенности своего отца, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Несмотря на выраженное музеем недовольство, фан-зону на Дворцовой демонтировать не будут, она останется там до финального матча чемпионата (11 июля), заявил Пиотровский-младший.

Последний из закрепленных за Петербургом матчей отыграли 2 июля. После чего тысячи болельщиков вновь гуляли до утра, наводняя бары и рестораны, пренебрегая масками и социальной дистанцией.

Тем временем Финляндия отказалась от анонсированных недавно планов по смягчению масочного режима. Причина — рост заражений, привнесенных вернувшимися из Петербурга болельщиками, сообщают финские СМИ со ссылкой на руководство национального ведомства здравоохранения и социального обеспечения (THL). С ковидом из Петербурга вернулись около 400 из побывавших у нас четырех с половиной тысяч финских болельщиков — то есть заразился почти каждый десятый. THL призвало воздержаться от поездок в Россию из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в нашей стране.

В культурной столице РФ по-прежнему отказываются связывать рост заболеваемости и жертв COVID-19 с проведением массовых мероприятий, переводя стрелки на не привившихся до сих пор граждан. На днях Смольный подготовил проект постановления, лишающего компенсации заразившихся коронавирусом на службе медиков, если те не привились заблаговременно.

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До сих пор такой категории специалистов полагалась единовременная выплата в 300 тыс. руб., при получении инвалидности — 500 тыс., а в случае смерти семья погибшего могла получить 1 млн руб.

Теперь, согласно проекту документа, такие выплаты могут быть предоставлены лишь в том случае, «если заболевание коронавирусной инфекцией произошло после прохождения работником вакцинации». И никаких исключений — ни для ранее переболевших, ни для имеющих отвод по медицинским показаниям. Не говоря уже о том, что до сих пор от медиков, направляемых в красную зону, никто сертификата о прививке не требовал. И закон не может иметь обратной силы. На что указывает в своем обращении к губернатору Александру Беглову и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. По мнению омбудсмена, предлагаемый новый порядок может привести к дискриминации медицинских работников, в том числе имеющих противопоказания к вакцинации.

Татьяна Лиханова

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