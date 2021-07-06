Джиджи Хадид рассказала в открытом письме, почему никогда не покажет лицо дочери

Тема личного пространства для звезд весьма щепетильная – не все готовы демонстрировать лица своих малышей публично и документировать процесс их взросления в Instagram. Так, например, Джиджи Хадид явно против такого. 26-летняя модель устала прятать 9-месячную дочь от папарацци, которые следуют за ней по пятам во время прогулок, и объяснять фанатам, почему им не стоит ждать заветных снимков в лента. Дабы расставить все точки над “i”, она написала открытое письмо:

Так как наш ребенок растет, мы понимаем, что уже не можем защитить его так, как хотели бы и делали бы это, когда он был меньше. Ей нравится смотреть на мир. И хотя она часто проводит время на ранчо, она также открывает для себя и другие места. Во время наших последних визитов в Нью-Йорк она начала проявлять желание, чтобы ее солнцезащитный козырек на коляске был поднят (к этому она привыкла дома), и она стала сама его поднимать. Она не понимает, от чего ее закрывают в городе или от чего я хочу ее защитить.

Я тоже хочу, чтобы она увидела самый удивительный город в мире, а также красивых и разнообразных людей, которые ходят по улицам Нью-Йорка. Но без стресса со стороны медиа, которые преследуют родителей, являющихся публичными персонами. Я пишу все это, чтобы сказать папарацци, прессе и любимым фанатским аккаунтам, что мы никогда специально не показывали лицо дочери в соцсетях. Мы хотим, чтобы она сама выбрала, как показать себя миру, когда она станет старше, и чтобы ей не пришлось беспокоиться о публичном имидже, который она не выбирала, – написала она в Instagram.

В заключении Джиджи обратилась к таблоидам, чтобы те блюрили лицо Хай, даже если она попадет в кадр. К тому же она сказала “спасибо” тем фотографам, которые осблюдают личное пространство и не подходят к ней с дочерью близко во время прогулок:

Как мама, я просто хочу лучшего для своего ребенка. И я надеюсь, что это станет продолжением разговора о защите несовершеннолетних в средствах массовой информации, даже если это дети публичных родителей. Для ребенка близость и помешательство папарацци могут быть просто сокрушительными и сбивающими с толку.

Напомним, у Джиджи Хадид и Зейна Малика дочь родилась в конце сентября прошлого года. В феврале модель подробно рассказала о родах, прошедших в их доме в Пенсильвании: они начались на неделю позже планируемого срока и шли почти 14 часов, в процессе ей помогали Зейн, мама Иоланда, сестра Белла, доула и ее ассистентка.

Наверное, со стороны я выглядела сумасшедшей и дикой… Знаете, я даже не поняла, когда уже родила ее. Я была настолько измотана, что только смогла увидеть, как Зейн держит ее на руках. Это было так мило.Изначально Джиджи планировала рожать в госпитале в Нью-Йорке, но из-за ковидных ограничений с ней в палате не смогли бы находиться ее близкие. Роды прошли естественным способом (без эпидуральной анестезии), и этот опыт настолько вымотал молодых родителей, что они решили повременить со вторым малышом. Уже в марте модель вернулась на подиум и приняла участие в показе Versace в рамках недели моды в Париже.