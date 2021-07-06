 

Во ФСИН не смогли объяснить, как Ефремов снялся в сериале 2021 года

06.07.2021, 15:45, Разное
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Федеральная служба исполнения наказаний отказалась комментировать, каким образом актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, смог сняться в недавно вышедшем в эфир детективном сериале “Пять секунд”. Четырёхсерийную ленту начали снимать в январе 2021 года и закончили к маю.

Во ФСИН не смогли объяснить, как Ефремов снялся в сериале 2021 годаПользователи соцсетей забили тревогу ещё неделю назад, когда ассистент режиссёра фильма опубликовал в Instagram на фото со съёмочной площадки, на котором можно заметить человека в маске, очень похожего на скандального актёра. Позже кадр был удалён, однако когда сериал начали показывать по телевидению, догадки подтвердились.

В ленте Ефремов сыграл подполковника полиции в отставке, страдающего алкоголизмом и помогающего расследовать череду загадочных убийств. В титрах его имя не значится, но узнать артиста не составляет труда. На сайте “Кинопоиск” до недавнего времени обозначалось, что роль сыграл актёр Ефрем Михайлов (это его единственная роль на сайте), но затем это имя оттуда исчезло.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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