В Беларуси запретили вещание украинских каналов UA и Квартал TV

Основанием для принятия такого решения в ведомстве назвали “нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ”.

“В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание”, – говорится в сообщении.

Квартал TV – украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат “1+1 Media”, запущенный в 2016 году. По данным Opendatabot, до 2019 года Зеленский значился одним из бенефициарных владельцев. НВ отмечает, что он владел долей в 12,5%, однако после избрания президентом передал ее своему нынешнему помощнику Сергею Шефиру, у которого сейчас 25%.

Также доля в 16,67% была у Александра Ткаченко, но после избрания нардепом он вышел из состава бенефициарных владельцев.

В числе собственников канала сейчас значатся шеф-редактор и сценарист студии “Квартал 95” Борис Шефир (12,5%), бизнес-партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич (25,01%), режиссер и автор студии “Квартал 95” Андрей Яковлев (12,5%) и исполнительный директор “1+1 Media” Ярослав Пахольчук (25%).

Под каналом UA, скорее всего, имеется в виду телеканал UA:TV.

Контекст:

10 июня Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение запретить трансляцию в Украине телеканала “Беларусь 24”. В эфире канала были программы с артистами, которые включены в перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины. Также регулятор сообщил, что в некоторых сюжетах канала звучали пренебрежительные высказывания в адрес батальона “Донбасс”, а также ложная информация.

Министерство информации Беларуси называло запрет на ретрансляцию канала “Беларусь 24” на территории Украины “очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей”.

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