“Налоговый” законопроект №5600 негативно повлияет на малый бизнес и население – экономист

“В проекте оказались десятки норм, которые ухудшат условия работы малого и среднего бизнеса, а также негативно скажутся на гражданах”, – отметил он.

Среди таких норм он, в частности, назвал налогообложение НДФЛ по ставке 18% (вместо 5%) доходов от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости. По его словам, это ударит по инвестициям в жилищное строительство.

Кроме того, считает эксперт, на сфере строительства жилой недвижимости негативно скажется еще одна норма этого законопроекта – о налогообложении НДС операций по продаже жилья (сейчас такие операции, кроме первой поставки жилья, освобождены от налогообложения). Гетман отметил, что внедрение этой нормы приведет к нарушению евроинтеграционных обязательств Украины. Он обратил внимание на предлагаемые налоговые новации в сельском хозяйстве, в частности внедрение налога для микрособственников земель на выращенную ими продукцию.

“Сужается льгота для доходов от продажи своей сельскохозяйственной продукции, выращенной самим физическим лицом на земельных участках, площадь которых находится в пределах 0,5 га (действующая норма – не превышает 2 га). Такая норма противоречит статье 121 Земельного кодекса (размер участков, бесплатно передаваемых гражданам для удовлетворения личных потребностей путем производства сельхозпродукции, – до 2 га)”, – объяснил Гетман.

Недостатком законопроекта экономист считает также расширение полномочий налоговой, что может привести к усилению давления на бизнес с ее стороны. В частности, законопроект предлагает предоставить налоговым органам право получать на запрос информацию от плательщика не только по факту выявленного правонарушения.

“Поскольку оценка, может ли некий факт свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов, является абсолютно субъективной, такая норма позволяет налоговым органам направлять неограниченное количество запросов, терроризируя предприятие”, – предупредил Гетман.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

—