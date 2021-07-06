 

На едином веб-портале Украины стала доступной база VIN-кодов транспортных средств – Минцифры

06.07.2021, 14:58, Новости дня
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“Сведения о транспортных средствах и их владельцах – самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портал открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тыс. раз, а загрузили более 200 тыс. […] С 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-код. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 – более 820 тыс.”, – проинформировало Минцифры.

В ведомстве отметили, что базу данных можно скачать на портале “Дія”.

Скриншот: data.gov.ua

Министерство напомнило, что VIN-код, в котором зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска, позволяет получить базовую информацию о машине, проверить подлинность документов на нее, узнать точную дату растаможивания и “понять точное количество предыдущих владельцев, ведь быть вторым или шестым владельцем – это разные вещи”.

“Вскоре популярные сервисы проверки автомобилей интегрируют информацию в свои ресурсы. Этот процесс будет занимать считанные секунды”, – объяснили в Минцифры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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