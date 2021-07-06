Исследователи обнаружили тяжелые металлы в организмах всех жителей Франции

Медь, хром и даже мышьяк! Чего только нет в организме среднестатистического жителя современной Франции! Тяжелые металлы можно найти почти во всех человеческих организмах, утверждают авторы исследования, организованного организацией Public Health France (PHF), которая занимается проблемами здравоохранения.

Хуже всего то, что, согласно современным прогнозам, концентрация опасных веществ в организмах людей в будущем только возрастет, говорят эксперты. Это значит, что и заболеваемость станет выше.

Кроме уже названных металлов, в организмах людей находили ртуть и кадмий. Всего же речь идет о 27 ядовитых химических элементов. Также ученые отмечают, что во Франции данная проблема проявляется гораздо в большей степени, чем в других странах Европы, а также в Северной Америке.