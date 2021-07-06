 

Клонированная овечка Долли появилась на свет 25 лет назад

06.07.2021, 14:56, Новости дня
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Если бы овечка Долли дожила до наших дней, ей исполнилось бы уже 25 лет. Но, увы, животное радовало своим существованием на этом свете только шесть с половиной лет. Напомним, что речь идет именно о той Долли, которая стала первым в мире клонированным млекопитающим.

Сегодня же, по случаю юбилея, ученые вспоминают, что опыт с овечкой Долли стал тогда единственным успешным из 236-ти.

Долли успела привести на свет еще шесть ягнят. Оказалось, что ее организм ничем особо не отличается от других овец. Ученые сумели клонировать и самого клона. Позже успешные опыты были проведены с другими животными в разных странах мира. Это были коровы, верблюды и даже обезьяна. Напомним, что с 1997 года ООН выдал запрет на клонирование человека.



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