Клонированная овечка Долли появилась на свет 25 лет назад

Если бы овечка Долли дожила до наших дней, ей исполнилось бы уже 25 лет. Но, увы, животное радовало своим существованием на этом свете только шесть с половиной лет. Напомним, что речь идет именно о той Долли, которая стала первым в мире клонированным млекопитающим.

Сегодня же, по случаю юбилея, ученые вспоминают, что опыт с овечкой Долли стал тогда единственным успешным из 236-ти.

Долли успела привести на свет еще шесть ягнят. Оказалось, что ее организм ничем особо не отличается от других овец. Ученые сумели клонировать и самого клона. Позже успешные опыты были проведены с другими животными в разных странах мира. Это были коровы, верблюды и даже обезьяна. Напомним, что с 1997 года ООН выдал запрет на клонирование человека.