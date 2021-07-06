Ученые раскрыли влияние недосыпа на мозг

Ученые из Мельбурнского университета раскрыли влияете недосыпа на мозг. По их словам, недостаток сна негативно сказывается на работе данного органа.

Во время сна мозг занимается обработкой дневного опыта и решает, какую информацию необходимо отложить в долгосрочную память. Авторы исследования выяснили, что недосып способствует подавлению активности гиппокампа. В результате снижается производитель памяти.

Эксперимент на мышах провели исследователи из Института Макса Планка. По их словам, во время сна происходит процесс очистки. Промежутки между синапсами начинают незначительно расширяться, а это означает, что может обеспечиваться транспортировка метаболических отходов через гематоэнцефалический барьер. Когда наблюдается нехватка сна, данный процесс сокращается, поэтому остается большое количество загрязняющих веществ. В основном речь идет о белках, накапливающихся в виде бляшек на нервных клетках. Эта причина является основной в развитии болезни Альцгеймера.

Нейронные события в определенных отдела мозга изучили специалисты из Израиля. Объектами исследования выступили пациенты с эпилепсией. В ходе терапии в их мозг вставлялись электроды. При недосыпе время реакции человека будет таким же, если бы в его крови обнаружилось 0,6 промилле алкоголя.

Источник: www.fitforfun.de