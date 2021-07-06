Ученые раскрыли влияние недосыпа на мозг

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06.07.2021, 14:54, Разное
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Ученые из Мельбурнского университета раскрыли влияете недосыпа на мозг. По их словам, недостаток сна негативно сказывается на работе данного органа.
Во время сна мозг занимается обработкой дневного опыта и решает, какую информацию необходимо отложить в долгосрочную память. Авторы исследования выяснили, что недосып способствует подавлению активности гиппокампа. В результате снижается производитель памяти.

Эксперимент на мышах провели исследователи из Института Макса Планка. По их словам, во время сна происходит процесс очистки. Промежутки между синапсами начинают незначительно расширяться, а это означает, что может обеспечиваться транспортировка метаболических отходов через гематоэнцефалический барьер. Когда наблюдается нехватка сна, данный процесс сокращается, поэтому остается большое количество загрязняющих веществ. В основном речь идет о белках, накапливающихся в виде бляшек на нервных клетках. Эта причина является основной в развитии болезни Альцгеймера.

Нейронные события в определенных отдела мозга изучили специалисты из Израиля. Объектами исследования выступили пациенты с эпилепсией. В ходе терапии в их мозг вставлялись электроды. При недосыпе время реакции человека будет таким же, если бы в его крови обнаружилось 0,6 промилле алкоголя.

Источник: www.fitforfun.de



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