Скандалы: Молочный передел

Почему «Россельхозбанк» перестал финансировать компанию Штефана Дюрра, ставшую крупнейшим производителем молока не только в России, но и в Европе

Крупнейший в России производитель молока ищет новых инвесторов. Собственник компании Штефан Дюрр делает это под бременем обстоятельств, несмотря на растущие прибыли своего бизнеса. Похоже, что он лишился высоких покровителей, а заодно потерял расположение главного кредитора – Россельхозбанка. Информационный поток вокруг «ЭкоНивы» в последнее время напоминает американские горки.

Минувшей осенью глава Россельхозбанка Борис Листов перед телекамерами встретился с президен­том России, чтобы отчитаться о своей деятельности. Как одно из достижений банка было преподнесено сотрудничество с «ЭкоНивой». Щедрые кредиты позволили компании стать лидером рынка, став крупнейшим производителем молока не только в России, но и в Европе, отметил Листов. Однако вскоре тон упоминаний «ЭкоНивы» в СМИ сменился с восторженного на тревожный.

Кредитная удавка

К весне отраслевые ресурсы уже писали о том, что холдинг планирует сократить почти 20% персонала и задерживает выплаты контрагентам. Также в деловой прессе появились сообщения о переговорах по поводу продажи 30–50% доли «ЭкоНивы». Главной причиной возникших проблем называли высокую закредитованность предприятия. Сотрудники Россельхозбанка слили в прессу данные: по состоянию на июнь 2020 года долг «ЭкоНивы» составлял 695,8 млн евро. Аналитики тут же подсчитали, что это в 3,7 раза больше годовой выручки, при том, что нормальным считается показатель 2,5.

Примечательно, что такая нестыковка в цифрах не помешала Россельхозбанку хвастаться успехами «ЭкоНивы» перед президентом, однако уже после торжественных отчётов в честь 20-летия банка разошлась информация, что кредитование молочного холдинга приостановлено. Это подтвердил и сам основатель «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. Как он утверждает, банк по непонятным для него причинам остановил финансирование строительства двух животноводческих комплексов – в Татарстане и Подмосковье. При этом Дюрр приводит цифры о заметном снижении долговой нагрузки предприятия за последние годы. Впрочем, последние месяцы он даёт довольно противоречивую информацию. Например, в мае «ЭкоНива» опубликовала уведомление для инвесторов о подготовке к масштабной продаже активов, а уже в июне в кулуарах ПМЭФ Дюрр так комментировал возможную сделку: «Это просто рассуждение по поводу того, что может быть». Похоже, что молочный магнат чувствует себя как уж на сковородке. Что же изменилось в судьбе этого успешного предпринимателя? Чтобы понять это, нужно немного отмотать историю назад.

Немецкий прорыв

Дюрр приехал в Россию из Западной Германии по студенческому обмену в конце 80-х и некоторое время был международным активистом. В 1994 году он основал «ЭкоНиву» как российско-германское предприятие. Сначала бизнес строился на перепродаже сельхозпродуктов и техники, но к началу нулевых компания обзавелась собственными землями, преимущественно в Воронежской области, где спустя время губернатором стал Алексей Гордеев. С тех пор «ЭкоНива» становится образцово-показательным предприятием, а Дюрр приобретает имидж любимчика Гордеева. В 2005 году он, не будучи гражданином РФ, стал обладателем медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». С тех пор холдинг получает огромные субсидии в рамках нацпроекта «Развитие АПК», щедрые кредиты от госбанков и стремительно развивается. Последние годы компания фигурирует в топ-5 рейтинга крупнейших землевладельцев России. Однако список её бенефициаров не афишируется. В России «ЭкоНива» – это холдинг из множества юрлиц, разбросанных по нескольким регионам, управляет которыми немецкая компания Ekosem-Agrar. Среди собственников помимо самого Дюрра в разное время, по данным СМИ, числились менеджеры компании, структуры Альфа-банка и непрозрачные кипрские офшоры Ternata и Torentina.

Многие не могут поверить, что стремительный рост «ЭкоНивы» был возможен без высоких покровителей. О связи «ЭкоНивы» с Гордеевым журналисты время от времени спрашивали самого Дюрра. «Мы с Гордеевым знакомы, но когда он был министром, я был маленьким, а он очень большим человеком, – говорил Дюрр в интервью Forbes. – Находил время, помогал морально скорее, советами. Когда губернатором стал, появилась программа, которая очень сильно поддержала молочное животноводство». Тем не менее в 2014 году именно по ходатайству губернатора Гордеева Штефан Дюрр в особом порядке получил российское гражданство. Об этом широко не сообщалось, в отличие от другого события – Дюрр тогда публично выступил с поддержкой российских продуктовых контрсанкций, отчего пропаганда вовсю преподносила его как иностранца, правильно понимающего политику России. О том, что запрет импорта молочных продуктов обогащает в первую очередь самого Дюрра, само собой, не упоминалось.

Загадочные сделки

Впрочем, Дюрра связывает с Гордеевым не только политика и пиар. В 2017 году «ЭкоНива» купила рязанскую компанию «Ока Агро», учреждённую Никитой Гордеевым, сыном Алексея Гордеева. Предприятие было вполне успешным и числилось вторым по величине производителем зерна в Рязанской области. Стоимость его оценивалась в 3–3,5 млрд рублей, однако реальная сумма сделки не раскрывалась. Зачем Гордееву-младшему понадобилось избавляться от доходного бизнеса? Предположительный ответ появился только спустя пару-тройку лет.

Есть данные, что кандидатура Алексея Гордеева в то время рассматривалась на пост главы Минсельхоза. И в случае такого назначения нужно было избежать явного конфликта интересов. Вот Гордеевы и передали бизнес под контроль надёжного человека – Штефана Дюрра. Однако возвращение Гордеева в Минсельхоз затягивалось, а в начале этого года и вовсе стало невозможным, так как в феврале Алексею Гордееву исполнилось 66 лет и министром он уже не может стать в силу возрастного ценза. По какому-то стечению обстоятельств в это самое время Штефан Дюрр и попал в опалу Россельхозбанка.

Теперь в отрасли гадают, кто же откусит кусок от его бизнес-империи. Сначала возможным покупателем называли «Мираторг». Этот аграрный холдинг является крупнейшим в России земле­владельцем. Его бенефициары – братья Линник, которые всячески отрицают родственную связь с супругой Дмитрия Медведева, в девичестве Линник. Затем в качестве потенциального покупателя стал фигурировать олигарх Владимир Лисин (№ 3 в российском рейтинге «Форбс»). Он хотя и известен как воротила металлургического бизнеса, но в последнее время вкладывается в сельхозактивы. В конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд рублей в строительство ферм на 10,8 тыс. голов в Тверской области в 2020–2022 годах. В «Румелко» сообщили журналистам, что оказывают «ЭкоНиве» «экстренную финансовую помощь». Таким образом, Штефан Дюрр уже в долгу перед Владимиром Лисиным. И если Россельхозбанк не возобновит щедрое кредитование «ЭкоНивы», то ей может грозить распродажа по частям.

Кстати

По похожему сценарию развивалась история компании «Евродон», которая на пике своего успеха была крупнейшим производителем мяса индейки в России. Основал её Вадим Ванеев, который в 90-е торговал алкоголем и продуктами. Банки не поверили в его идею открыть производство индейки и денег на проект не дали. Тогда он нашёл покровителя в лице своего земляка из Северной Осетии, худрука Мариинки Валерия Гергиева, которому сразу же отписал 15% компании. Гергиев свёл Ванеева с председателем правления ВТБ Андреем Костиным, а тот перепоручил проект своему заму Владимиру Дмитриеву. Примечательно, что когда Дмитриев перешёл на работу в ВЭБ, банк перекупил кредит «Евродона» у ВТБ. Речь шла примерно о 20 млн евро. В 2010 году Ванеев добился того, что «Евродон» посетил премьер-министр Владимир Путин, благодаря чему компания получила из госбанка ещё 17,9 млрд рублей. На эти деньги было создано настолько масштабное производство, что продукцию просто некуда было девать. К тому же предприятие пострадало от птичьего гриппа, убытки составили миллионы долларов. ВЭБ продолжал спасать тонущую компанию, давая миллиардные кредиты и выкупая часть бизнеса.

К 2016-му Ванеев вывел компанию в операционный плюс, но к этому времени Владимир Дмитриев ушёл из ВЭБа, а новому руководству банка индюшиный проект, уже принёсший миллиардные убытки, стал неинтересен. ВЭБ продал свою долю активов Россельхозбанку, а тот – компании «Дамате» Наума Бабаева. Теперь «Дамате» – безоговорочный лидер на рынке индейки.

Иван Ромоданов