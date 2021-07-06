Губитель пиратов. Советский тральщик у берегов Африки

В 1990 году на востоке Африки было, как водится, неспокойно. Эфиопия вела войну с сепаратистами в Эритрее. Эритрейцы среди прочего старались пресечь любые контакты Эфиопии с внешним миром. Иногда их атаки имели очень неприятные последствия – им, например, удалось поджечь и заставить выброситься на берег польский сухогруз. У СССР связи с Эфиопией были как раз тесными, поэтому советские торговые корабли оказывались под ударом.

Ночью 14 мая 1990 года через опасные воды пробирался советский танкер «Интернационал». Будь он там один, судьба его команды могла оказаться печальной. Однако по соседству у СССР имелась военная база на острове Нокра. А на ней находились боевые корабли. В том числе тральщик «Разведчик».

Этот корабль 70-х годов постройки в качестве боевого корабля был, конечно, сугубо вспомогательной единицей. Однако по меркам флота тогда еще не признанного государства это был мощный корабль с четырьмя спарками автоматических пушек и бомбометами. Командовал кораблем капитан 3-го ранга Носенко.

Именно «Разведчик» сопровождал «Интернационал» мимо опасных островов. Это был не первый его рейс в качестве защитника судоходства, но до сих пор дело обходилось дымовыми завесами.

Однако на сей раз эритрейцы решились не просто на обстрел издалека, а на контактную атаку. Четыре катера вышли из-за острова Шума и начали преследовать «Интернационал», паля из тяжелых пулеметов и безоткатных орудий. Хорошее попадание снаряда безоткатки в танкер могло иметь самые скверные последствия. «Разведчик» велел танкеру уходить, а сам вступил в бой.

Драка шла в темноте, так что огонь с обеих сторон был не очень точный. Однако пираты добивались попаданий, один советский моряк, акустик Игорь Швец, получил пулю в ногу. Однако кончилось все хорошо – старшина Александр Невзрачный через несколько минут боя влепил в один из катеров очередь из спарки тридцатимиллиметровок. Видимо, он одарил оппонента точно в топливный бак, потому что катер расцветил африканскую ночь вспышкой взрыва и на воде не задержался. Увидев печальную судьбу товарища, остальные предпочли уйти в темноту, нападать на кого-нибудь другого.

Для «Разведчика», кстати, эта история стала не последним ярким эпизодом. Тральщик еще успел поучаствовать в защите рыболовов у берегов Марокко. После распада СССР «Разведчик» сдали Украине, там его переименовали в «Черкассы» и оставили гнить у причальной стенки. Однако затем наступил 2014 год, и экипаж вежливо отправили на берег. На прощание украинский капитан утащил с собой почетный вымпел, которым «Разведчик» наградили за бой с пиратами. Однако позднее герой украинского флота решил продать вымпел на аукционе, где его и выкупили два российских историка. Сам «Разведчик» по-прежнему стоит в Крыму как живое напоминание о временах сгинувшей великой державы.

Военно-морская база на острове Нокра закрылась в 1991 году. Однако уже в наше время Россия приняла решение возобновить военное присутствие в регионе. Недавно президент внес в Думу на ратификацию соглашение о создании новой российской морской базы в Порт-Судане. Позиция в восточной Африке – это, как ни крути, не только атрибут великой державы, но и инструмент обеспечения защиты родного судоходства.