Порошенко подал в суд на Зеленского – подробности

Поводом для судебных разбирательств стала публикация в Сети аудиозаписей переговоров экс-президента Петра Порошенко с главой политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука. Они обсуждают нелегальную покупку угля с шахт Донбасса в 2014-2016 годах, приватизацию имущества, а также связи с Россией.

Представители лидера “Европейской солидарности” потребовали, чтобы СМИ представили записи в полном объеме. На своей странице в “Фейсбуке” адвокат Игорь Головань заявил, что журналисты подвергли аудио серьезной обработке, и потому установить, подлинные они или нет, пока нельзя. Юрист подчеркнул, что публикация пленок является акцией Зеленского против Порошенко.

Ранее глава Украины назвал действия своего предшественника и представителя “Оппозиционной платформы” государственной изменой. Он пояснил, что Петр Порошенко и Виктор Медведчук попытались обогатиться за счет войны в Донбассе и нежелании предыдущей администрации защищать интересы страны в вооруженном конфликте.

В середине июня стало известно о том, что бывший глава Украины подал в суд на известного телеведущего Дмитрия Гордона. Чем именно журналист разозлил Петра Порошено, Вы узнаете из этого материала.