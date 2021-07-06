Мнение: Об общественном иммунитете к вакцинации

Пока во всех топах всех сетей ширится сражение ковидофренов, ковидобесов, ковидодиссидентов и ковидоботов всех мастей, ковидоборцы по должности после своих громких решений-ограничений тихо сдают назад. Вот и руководство Краснодарского края, ранее собравшееся не пускать на курорты невакцинированных граждан, пошло на попятную:

Переболевшие COVID-19 смогут заселяться в гостиницы на Кубани без ПЦР-тестов и вакцинации

Кое-что следует добавить к этому сообщению ТАСС. Вот к этой части: "Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября". Уже через день после решения Краснодарских властей о недопущении на курорты невакцинированных граждан Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что после анонса новых антиковидных ограничений в Краснодарском крае россияне отменили более 70% бронирований на август и не менее 30% путевок на июль .

Но вряд ли и это спасет спрос на курорты Краснодарского края. Думаю, что в конце концов ограничатся требованием: масочку наденьте!

Примерно то же будет на всех фронтах соприкосновения главштаба вакцинирования с реальностью. Если высокопоставленным ковидоборцам море по колено, и они могут принимать любые решения о любых ограниченеиях, то средне- и нижепоставленные ковидоборцы вынуждены считаться с действительностью, в частности с общественным иммунитетом к вакцинации.

Напомню, что согласно данным все еще продолжающегося уникального опроса Новосибирской мэрии, кто хотел, давно вакцинировался, подавляющее же большинство не хочет и не будет.

Также напомню, что одновременно ширится-грядет семимильными шагами и кампания фальшивой вакцинации.

И что организации и ведомства не строят иллюзий по поводу выполнения предписаний о 60% вакцинированных работников и подобных и естественным образом динамят мероприятие.

Борьба со страшным ковидом давно надоела всем, и людям, и исполнителям. Все были бы рады закончить ее хоть завтра, но правдоподобные цифры еще не готовы, придется их ждать некоторое время.

Ума и здоровья.

До поры воздерживался, но приходится ставить это. Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-деньги) 410013946572302.

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