 

На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского

06.07.2021, 14:24, Новости дня
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На Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.

Поразительно похожего на Зеленского человека заметили на итальянском фрегате Virginio Fasan, который принимает участие в учениях в Черном море. «Двойником» украинского президента оказался итальянский матрос, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Напомним, в 2019 году в Москве нашли мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. «Двойник» украинского лидера оказался рабочим из Узбекистана и заявил, что готов подменить Зеленского на съемках. По его словам, он, как и Зеленский, «плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане».



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