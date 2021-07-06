На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского

На Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.

Поразительно похожего на Зеленского человека заметили на итальянском фрегате Virginio Fasan, который принимает участие в учениях в Черном море. «Двойником» украинского президента оказался итальянский матрос, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Напомним, в 2019 году в Москве нашли мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского. «Двойник» украинского лидера оказался рабочим из Узбекистана и заявил, что готов подменить Зеленского на съемках. По его словам, он, как и Зеленский, «плохо разговаривает на украинском, ни черта не понимает в политике и вел свадьбу в Узбекистане».