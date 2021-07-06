 

Друг пилота Ан-26 предположил причину крушения на Камчатке

06.07.2021, 14:24, Новости дня
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Однокурсник второго пилота разбившегося на Камчатке Ан-26 Александра Анисимова Тимур Тимуров уверен, что тот не мог ошибиться во время полета.

«Знал его. Хороший человек и друг отличный. Таких, как он, очень мало», – сказал Тимуров ФАН.

Он пояснил, что учился с Анисимовым в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, они закончили его в 2017 году.

Тимуров пояснил, что вряд ли причиной крушения могла быть ошибка пилота. «Возможно, техника и погода подвели. А про него ничего отрицательного я сказать не могу. Учился хорошо, летал отлично», – заключил собеседник.

Между тем собеседник Пятого канала сообщил, что в 2012 году в этой же местности нашли разбившийся Ан-28, который столкнулся с горой. В результате той трагедии никому не удалось выжить.

«87% причина та же. Нештатным gps отклонение от схемы и столкновение. Часть на склоне часть в море ушло», – указал он.

Предположительно, перед посадкой летчик решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка», но в ходе маневра самолет влетел в скалу.

Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены возле населенного пункта. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева. Выживших, по предварительным данным, нет.

Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность.

Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года.



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