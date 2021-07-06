Угнанная Lamborghini, экспонировавшаяся на Иннопроме, возвращена дагестанскому владельцу

Автомобиль Lamborghini последней модели, выставленный на «Иннопроме-2021», оказался угнанным. Сегодня полиция опознала его и передала законному владельцу.

Lamborghini Hurracan Evo стоимостью 22 миллиона рублей угнали две недели назад в Дагестане. Таких машин в России пока очень мало, поэтому полицейские, охраняющие «Иннопром», сразу обратили на неё внимание. Один из них вспомнил, что на прошлой неделе видел ориентировку на розыск точно такого автомобиля. Проверка номера кузова подтвердила – это та самая машина. Организаторы выставки были шокированы такой новостью.

– Мы понятия не имели, что эта машина – краденая. В этом году партнёр «Иннопрома» – Италия, поэтому мы хотели создать какой-то итальянский колорит. А для уральцев Италия – это прежде всего Lamborghini. Поэтому мы арендовали этот автомобиль за бешеные деньги и поставили его возле туалета в одном из залов. Кто мог знать, что арендодатель – это угонщик? – рассказал один из сотрудников оргкомитета.

Следователи полагают, что преступники угоняли Lamborghini «под заказ», после того, как оргкомитет «Иннопрома» сделал запрос об аренде роскошной машины для экспозиции. Найти арендодателя будет очень непросто, с ним расплатились за аренду наличными, без документов, а теперь его телефон недоступен.

Имя законного владельца не сообщается. Сегодня он приехал в Екатеринбург, осмотрел машину и убедился, что на ней нет повреждений. Организаторы смогли уговорить потерпевшего не забирать автомобиль до окончания выставки. За это ему пообещали знакомство с любым из вице-губернаторов Свердловской области.

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