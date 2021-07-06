В Германии найдена костяная статуэтка времен неандертальцев

Уникальную находку сделали археологи, исследовавшие знаменитую пещеру Единорога в Германии. Она, напомним, расположена на территории Саксонии.

Речь идет об изготовленной из кости животного статуэтки. Скорее всего, древний человек использовал для своего творения останки убитого им же оленя, считают ученые.

Статуэтка довольно изящная, и на ней есть узоры. Самое интересное, что изготовлена она неандертальцем, считают представители исследовательской группы. Данному артефакту около пятидесяти тысяч лет! Кстати, тогда еще Европу населяли преимущественно неандертальцы, которых наши предки вытеснили в более поздний период. Подробнее о данной находке можно прочитать в научном издании Nature Ecology & Evolution.