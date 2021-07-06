 

Ученые рассказали, как «Мертвые зоны» в океане влияют на состояние экологии

06.07.2021, 14:00, Новости дня
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Еще лет семьдесят назад количество «мертвых зон» в океане составляло около полусотни. Но теперь их в 10 раз больше, утверждают ученые.

Естественным образом они образуются, когда происходит массовый мор обитающих в воде организмов, которые загрязняют толщу акватории и выделяют парниковые газы в процессе разложения.

Однако теперь появилось еще и индустриальное загрязнение, в том числе сбросы огромного количества нечистот, попадание в воду сельскохозяйственных удобрений, каких-то химикатов и т.д. В таких местах также вымирают организмы, и они становятся источниками очень большого количества парниковых газов, выделяемых прямо в атмосферу. Влияние их на экологию не меньшее, чем у дымящих огромных заводов.



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