 

Режиссер Владимир Меньшов предрекал себе раннюю смерть

06.07.2021, 13:58, Разное
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Актер и режиссер Владимир Меньшов предрекал себе раннюю смерть. В рамках интервью, выпущенного по случаю его 80-летия, он заявил, что должен был дожить только до 60 лет.
Режиссера Владимира Меньшова не стало на 82-м году жизни. Он скончался 5 июля в результате последствий коронавирусной инфекции. 17 сентября создатель картины «Москва слезам не верит» отметил бы очередной день рождения. В молодости супруги Веры Алентовой не думал, что получится прожить настолько ярку и долгую жизнь.

Многие родственники Владимира Валентиновича доживали максимум до 60-ти лет. В связи с этим он думал, что так же умрет в данном возрасте, однако судьба оказалась более благосклонна к мэтру.

Когда Меньшову исполнилось 80 лет, он не мог поверить, что разменял очередной десяток. Эту цифру он назвал сумасшедшей. Отец режиссера умер в 62 года, а мать – в 58. Юбилейную дату Меньшов отметил в кругу родных и близких, устроив скромный праздник.

Неделю назад режиссер попал в больницу с воспалением легких, которое развилось на фоне коронавируса. Последние дни жизни актер находился под аппаратом ИВЛ. В больнице продолжает находиться его жена Вера Алентова, которая получила позитивный ПЦР-тест. О ее состоянии здоровья ничего не сообщается.

Источник: www.starhit.ru



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