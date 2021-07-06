Скандалы: Для банкира и двух арестов не жалко

Экс-главе Русстройбанка Андрею Струкову заочно избрали вторую меру пресечения

Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно постановил взять под стражу экс-главу Русстройбанка Андрея Струкова и его сожительницу, бывшую модель Ольгу Сорокину, которым предъявлено обвинение в мошенничестве с векселями на общую сумму в полмиллиона долларов и полмиллиона евро. Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве. Интересно, что ранее Басманный суд столицы избрал господину Струкову аналогичную меру пресечения по делу о другом мошенничестве — на 400 млн руб.

Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве с векселями (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего банкира Андрея Струкова. Подобное решение суд принял и в отношении сожительницы финансиста Ольги Сорокиной, которая также является фигурантом этого дела. В судебных постановлениях говорится, что с мая 2016 года в производстве у следствия находится уголовное дело по факту хищения денежных средств у физических лиц. Господину Струкову и госпоже Сорокиной обвинение было предъявлено заочно, поскольку они успели покинуть Россию. Защита обвиняемых возражала против ареста, полагая, что их доверители не сбежали от следствия, а просто не знают об уголовном деле. Адвокат госпожи Сорокиной утверждал, что суд не может выносить решение в отсутствие обвиняемой, нарушая ее право на защиту. Суд между тем посчитал позицию следствия обоснованной.

По версии следствия, компании «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум», принадлежавшие Ольги Сорокиной, а также ЗАО «Русстройинвест», владельцами которого были родители господина Струкова, выпускали векселя. Их авалировал от имени АО «Русский строительный банк» лично председатель правления Андрей Струков. В деле упоминаются векселя на общую сумму $524 тыс., €130 тыс., 2 млн руб., €300 тыс., которые приобрели граждане. В декабре 2015 года ЦБ отозвал у Русстройбанка лицензию за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Уже в феврале 2016 года арбитражный суд признал Русстройбанк банкротом. Совладельцами банка, как было установлено, были также родители Струкова Роза и Петр. Им принадлежало 9%, госпоже Сорокиной — 18,24% акций банка через компанию «Русфрансальянс» и ее швейцарскую «дочку», еще 9% имел муж родной сестры Сорокиной. Сведения о банкротстве Ольги Сорокиной и Андрея Струкова размещены в арбитражной картотеке, идет процедура реализации имущества и реструктуризация долгов. В суд банкроты направляют ходатайства и заявления, указывая на корреспонденции свой нью-йоркский адрес. Госпожа Сорокина при этом настаивает на привлечении к делу в качестве третьего лица представителя отдела социальной защиты населения Хамовнического района столицы, указывая, что на ее иждивении находится несовершеннолетний сын и банкротство затрагивает его интересы. Компании госпожи Сорокиной — ООО «Русфрансальянс» с уставным капиталом 1 млн руб. и ООО «ИРФЕ-Центрум» с уставным капиталом 400 тыс. руб.— также признаны банкротами. Они, собственно, инициировали ее банкротство, потребовав возместить им долги.

Напомним, что банкир Андрей Струков уже был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий. В деле о банкротстве Русстройбанка представитель госкорпорации АСВ просил суд включить в реестр требований кредиторов 10 млрд руб., которые взыскиваются в порядке субсидиарной ответственности с семи человек, среди которых есть Ольга Сорокина и Андрей Струков.

Олег Горяев

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«КоммерсантЪ», 16.02.18, «Беглого банкира повысят в розыске»

Как стало известно „Ъ-Юг“, следственные органы готовят документы для объявления в международный розыск совладельца ростовского ОАО АБ «Южный торговый банк», председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова. Он подозревается в причастности к мошенничеству на сумму более $2 млн (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в выводе капитала из страны через активы банка (ч. 2, 3 ст. 193 УК РФ). В настоящее время он находится в федеральном розыске.

Прокуратура Москвы отменила решение столичных следственных органов о приостановке предварительного расследования по уголовному делу о фактах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) посредством продажи векселей, выпущенных якобы ООО «РусФрансАльянс» и ООО «Ирфе-Центрум». Следствие выявило причастность к данным преступлениям председателя правления АО «Русстройбанк» Андрея Струкова, однако расследование было приостановлено, из-за того что подозреваемый покинул Россию в январе 2016 года, нарушив подписку о невыезде. Надзорное ведомство, ознакомившись с материалами дела, пришло к заключению, что такое решение было принято следствием преждевременно. В настоящее время он находится в федеральном розыске.

Источник „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах утверждает, что сейчас готовятся документы на Андрея Струкова для подачи в Интерпол. По его информации, господин Струков в настоящее время проживает в США со своей гражданской супругой Ольгой Сорокиной, совладелицей парижского модного дома IRFE. Госпожа Сорокина зарегистрировала в Нью-Йорке свою компанию Maison IRFE, а Андрею Струкову принадлежит в Майами фирма, занимающаяся недвижимостью.

Отметим, что на момент совершения инкриминируемых Андрею Струкову преступлений Ольга Сорокина была гендиректором ООО «Русфрансальянс». Она же являлась владелицей ООО «Ирфе-Центрум». В июне прошлого года Басманный районный суд Москвы в заочном порядке обязал госпожу Сорокину выплатить ООО «Русфрансальянс» 92 млн руб. Тогда с иском в суд обратился конкурсный управляющий компании-банкрота, который в ходе процедуры банкротства обнаружил, что данные средства были выданы Ольге Сорокиной в качестве займов, но не были ею возвращены. Столичными следственными органами в связи с этим расследуется эпизод мошенничества. Ольгу Сорокину следствие намеревается привлечь в качестве подозреваемой по уголовному делу ООО «Русфрансальянс».

Причастность Андрея Струкова к финансовым махинациям в ростовском ОАО АБ «Южный торговый банк» была установлена в ходе расследования СЧ ГСУ МВД РФ по Ростову-на-Дону уголовного дела в отношении топ-менеджеров ЮТБ Андрея Чернявского (первый заместитель председателя правления) и Маргариты Тараевой (председатель правления). По версии следствия, они похитили более 83 млн руб. путем выдачи сомнительных кредитов своим «карманным» фирмам. Один из эпизодов связан с заключением кредитного договора с фирмой «Оникс», в результате которого банку был причинен ущерб на 27,5 млн руб. Реальным же получателем этих средств являлась «Южная торговая компания», которая опосредованно (через ЗАО «Югторгинвест») принадлежит Андрею Струкову.

Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск.

ОАО АБ «Южный торговый банк» было зарегистрировано в 1993 году, более 62% акций контролировали физлица, в список крупнейших учредителей также входили ЗАО «Южная торговая компания» (7,8%), ООО «Общество застрахования капиталовъ и доходовъ „Жизнь“» (7,2%), ООО «Аспектфинанс» (6,5%) и пр. Лицензия у ЮТБ была отозвана в 2009 году «в связи с потерей ликвидности и необеспечением своевременного осуществления расчетов по счетам клиентов», в этом же году в отношении ЮТБ открыта процедура банкротства. По данным Центробанка, доходы банка на начало 2009 года составляли 599,7 млн руб., расходы — 663,8 млн руб., убыток — 64,1 млн руб. Лицензия у Русстройбанка была отозвана в декабре 2015 года. Регулятор отмечал, что банк потерял ликвидность и не мог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Обязательства банка составляли 29,7 млрд руб., активы не превышали18,9 млрд руб. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

Олег Горяев